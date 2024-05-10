拜登警告以色列 入侵拉法就斷軍援

美國總統拜登八日接受有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時表明，若以色列總理內唐亞胡下令大規模入侵加薩走廊南部城市拉法，他將暫停美國武器運交以色列的部分作業。以色列官員說，拜登的說法令人失望。

ＣＮＮ說，拜登這番就援助以色列訂定條件的談話，是以哈戰爭七個多月來的轉捩點。拜登坦言，美國武器已遭用於殺害加薩平民，也代表明確承認美國涉入這場戰爭。他公開將美國供以武器和以色列接下來對拉法的舉動掛勾，也可能擴大拜登和內唐亞胡的嫌隙。

拜登說，那些美國炸彈及以色列攻擊一些人口密集區，造成加薩平民罹難。拜登是指美國上周停交以色列的兩千磅炸彈。

拜登向以方挑明，若以軍進入拉法，「我將不會提供以往用來處理拉法和其他城市的武器」。但他強調，「對以色列的安全，我們不會一走了之」。

拜登提到，一旦以色列大規模揮軍拉法，美國將停止運交炸彈與砲彈等武器，儘管美國仍將持續供應防禦性武器給以色列，包括鐵穹防空系統，以確保以色列自衛能力。

拜登說，以色列在拉法的行動尚未跨越進入人口稠密地區的紅線，但已引發區域緊張，拜登說他已對內唐亞胡及其戰時內閣直言，「若進軍人口密集區，將得不到我們支持」。

拜登堅定挺以的態度，已導致美國校園和街頭出現挺巴示威和反以怒火，拜登坦承有聽到這些聲音，但也提醒相關抗議勿演變為仇恨言論或反猶主義。他說，抗議雖是合法正當權利，可是威脅猶太裔學生人身安全及妨礙學生上課就違法。

報導說，拜登已面臨極大壓力，包括其黨內同志，要求在加薩爆發人道危機下對運交以色列武器設限。儘管直到現在，拜登仍力挺以軍追殺哈瑪斯，但以色列即將入侵有上百萬巴人平民避難的拉法，似乎已改變拜登的算計。

對於拜登的警告，以色列國安部長班吉維爾說，「哈瑪斯愛拜登」。以色列駐聯合國大使爾登九日則說，拜登的說法十分令人失望，停供武器可能大幅削弱以色列欲達成的軍事目標。

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