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關閉半島電視台！以色列控其為哈瑪斯喉舌 內唐亞胡批煽惑人心
以色列總理內唐亞胡今天表示，政府已決定停止讓半島電視台（AlJazeera）在以色列境內運作。這個總部設在卡達的新聞頻道與內唐亞胡政府向來不和。
法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道，政府「無異議決定：以色列境內將關閉煽惑人心的半島電視台頻道」。
以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）隨後下令查扣半島電視台的設備。卡爾希在與內唐亞胡的聯合聲明中表示：「在以色列不會有為哈瑪斯（Hamas）宣傳的言論自由。」
根據卡爾希發布的命令，以色列將查扣「用於傳送頻道內容的」設備，包括編輯與路由設備、攝影機、麥克風、伺服器、筆電、無線傳輸設備和一些手機。
路透社報導，以色列之前已通過法案，允許在以哈戰爭期間，暫時關閉被視為國安威脅的外國廣電媒體。
半島電視台一直猛烈批判以色列在加薩（Gaza）的軍事行動。自以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯交戰以來，半島電視台就在加薩全天不間斷報導。
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