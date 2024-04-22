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內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力
以色列總理內唐亞胡今天表示，為確保遭扣留在加薩加廊的人質獲釋，以色列將於「未來幾天內」對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯升高「軍事壓力」。
法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）錄製影片發表猶太教逾越節（Passover）談話，內容提到，「未來幾天我們將會對哈瑪斯（Hamas）升高軍事和政治壓力，因為這是解救我們人質唯一的辦法」。他並且威脅會「給予額外的沉痛打擊」，但未就此詳述。
內唐亞胡無視於國際呼聲而一再表示，以軍將會對加薩南部城巿拉法（Rafah）發動地面攻勢。目前有逾150萬巴勒斯坦人在這座尚未遭到以色列侵略的城巿避難。
以色列軍方曾經表示，去年10月7日遭到哈瑪斯從以色列南部挾持的一些人質被扣押在拉法。
以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今天稍後在電視播出的談話中表示，「參謀長已經批准戰爭的下一步行動」。不過他沒有就此提供細節。
他說：「逾越節時，人質已經被俘200天…我們會戰鬥，直到你們回到我們身邊。」
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