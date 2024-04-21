嘉許軍方襲擊以色列 伊朗最高領袖：展現國家意志力
伊朗官媒今天報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）感謝軍方採取行動襲擊以色列，同時敦促他們「不斷追求軍事創新，並學習敵方戰術」。
路透社報導，伊朗本月13日首次直接攻擊以色列，對以色列發射超過300個飛彈及無人機。伊朗聲稱，這是為了報復以色列1日攻擊伊朗駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）大使館旁附屬建築。
哈米尼今天表示：「我方發射多少枚飛彈，其中又有多少飛彈擊中目標，並非首要問題。真正重要的是，伊朗在這場行動中展現出自身意志力。」
19日凌晨，伊朗城市伊斯法罕（Isfahan）傳出爆炸聲響，據稱是以色列發動攻擊。不過伊朗淡化處理這起事件，並指沒有報復計畫。伊朗的反應似乎經過計算，以避免衝突升級為區域戰爭。
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