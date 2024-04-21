嘉許軍方襲擊以色列 伊朗最高領袖：展現國家意志力

伊朗聲稱19日擊落3架無人機，此外未承認有其他傷亡或經濟損失，以色列方面也惦惦不吭聲，令外界霧裡看花。BBC報導，如此低調冷處理似乎代表兩國此次互打已落幕。報導指出，有關以色列19日究竟動用哪些武器以及造成多少損害，各方說法仍然矛盾不清，美國官員指稱以國發射飛彈，但伊朗官員稱中部軍事重地伊斯法罕省和西北部大布里士的襲擊，是由小型無人機造成。 伊朗外交部長阿布杜拉希安表示，遭擊落的小型無人機，沒有造成任何損害和傷亡；伊朗總統萊希在19日的演講中，甚至完全沒有提到以國的攻擊行為。而以色列的沉默也給了伊朗官方至關重要的政治空間，讓德黑蘭不必進行報復性回擊，導致風險螺旋式升級。

2024-04-20 16:18