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美官員：沒為以色列反擊「開綠燈」 伊朗核設施非打擊目標　

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國官員表示沒有為以色列的回應開綠燈。圖為美國總統拜登。路透
美國官員表示沒有為以色列的回應開綠燈。圖為美國總統拜登。路透

伊朗、敘利亞、伊拉克當地時間19日凌晨傳出爆炸聲響，美國官員向CNN證實，以色列在伊朗境內發動攻擊，但目標不是核設施，且美國並沒有贊同此次行動。

另一名美國高階官員說，以色列19日對伊朗境內發動攻擊前，美方預期是以色列軍隊不會針對民用或核子設施。

該美國官員表示，以色列攻擊目標範圍「從未明確定下，但核設施與民用場所顯然不在範圍之內。」並強調美國政府並沒有為以色列的回應「開綠燈」。

以色列 伊朗 美國

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