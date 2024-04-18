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英教會呼籲以伊以和平為念 立刻止戰

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
英國外相卡麥隆訪問以色列後，仍呼籲中東各國別發生戰爭。(Photo by UK Government on Flickr used under Creative Commons license)
英國外相卡麥隆訪問以色列後，仍呼籲中東各國別發生戰爭。(Photo by UK Government on Flickr used under Creative Commons license)

以世界為念，止住動武的念頭。由於伊朗等國上週末向以色列發射飛彈，事後以色列也揚言反擊，讓外界擔心中東局勢可能一發不可收拾。對此，包括教宗與英國各教會呼籲雙方克制不要動武並在差異中尋求和平，避免蒼生百姓受害。

和平到來而非戰爭

據《教會時報》報導，坎特柏立大主教週一表示，伊朗在週日向以色列發射飛彈與無人機攻擊的行為是不對的，「這種行為讓平民生命安全有了風險，加劇當地已經危險的緊張局勢。我在此禱告以色列人民平安並呼籲所有各方保持克制以便促進和平。」

由於伊朗表示，4月1日以色列攻擊伊朗位於大馬士革的外交基地，於是對以色列展開報復，包括伊朗、伊拉克、敘利亞與葉門一共向以色列發射300枚以上飛彈與無人機，對此，伊朗表示攻擊是合法自衛，以色列則揚言報復。

教學講話了！

教宗方濟各則呼籲停止「暴力螺旋」，他表示，所有國家應「站在和平一方」，幫助以色列人和巴勒斯坦人在安全中共同生活在兩個國家。他說，「這是他們深深且合法的願望也是他們的權利！兩個鄰國。」

普世教會協會(WCC)則呼籲以色列與伊朗尋求和平、人民和世界的利益，而非驕傲和報復，並再度呼籲加薩立即停火及釋放人質。另外，英國與美國貴格會也呼籲立即停止衝突，並讓人道救援不被阻止進入加薩。

英國外交大臣卡麥隆本周三訪問以色列，他表示看得出來以色列正準備採取行動，但他仍希望「他們能以盡可能不升高情勢的方式做出行動。」

牧者在當地經歷空襲警報

據《Crux》報導，上週日正好在以色列伯利恆的紐約樞機主教多蘭(Timothy Dolan)表示，他和這次同行訪問聖地的人在當地相當安全與放心，他們前一晚才被迫避難，因為伊朗向以色列發動飛彈攻擊。他說，「這個禮拜日在伯利恆一切看起來已平靜與安全。不過，昨晚半夜並非如此，當時空襲警報響起，我們必須跑到下面躲避。」

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