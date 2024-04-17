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以伊衝突想左右逢源？外交專家分析北京「中東操作」如走鋼索

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
在伊朗與以色列的最新衝突中，中國大陸選擇站在伊朗這邊，以色列對此表示大失所望。其實近年以色列與中國關係升溫，要好的程度甚至引起美國擔憂。歐新社
在伊朗與以色列的最新衝突中，中國大陸選擇站在伊朗這邊，以色列對此表示大失所望。其實近年以色列與中國關係升溫，要好的程度甚至引起美國擔憂。歐新社

伊朗以色列的最新衝突中，中國大陸選擇站在伊朗這邊，以色列對此表示大失所望。其實近年以色列與中國關係升溫，要好的程度甚至引起美國擔憂，然而中國這波操作勢必打擊中以關係。外交專家指出，這凸顯北京在中東地區想左右逢源，實際上如走鋼索，態度矛盾。

美媒「外交政策」（Foreign Policy）報導，中國與伊朗關係密切，上周末伊朗對以色列發動報復空襲後，大陸外長王毅隨即致電德黑蘭表示讚許。這顯示北京當局無意放棄與伊朗關係。中國經營中東地區的原則，基本上就是維持石油暢通，與美國競爭道德制高點，與專制權貴打好關係，避免捲入代價昂貴的衝突。

去年中國促成伊朗與沙烏地阿拉伯恢復外交關係，王毅稱這開啟了「和解浪潮」。然而上周末的衝突仍凸顯伊朗與沙國之間的鴻溝有多大。

美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻指出，中國的中東戰略造成一種悖論（paradox）；中國或許寧願讓美國繼續當中東地區的秩序維護者，卻又經常批評美國這個角色。這次美國主導的防空網瓦解了伊朗空襲，則顯示美製軍備的能耐；約旦與沙國都出手攔截了伊朗飛彈和無人機。

這些攔截行動可能會讓中國軍方感到擔憂，因為飛彈在中國攻台計畫中有著重要作用，台北當局也密切關注伊朗與以色列的衝突。據報導，伊朗近半飛彈脫靶或中途墜毀。大陸國家主席習近平去年整肅火箭軍，部分是由於貪腐與後勤問題，這顯示中國對台的飛彈攻勢可能面臨類似下場。

儘管試圖與中東各國交好，但中國與以色列關係卻受到真正的打擊。以色列總理內唐亞胡曾稱中以兩國是「天作之合」，以色列是中國的「完美小夥伴」。以色列科技公司一度大力走入中國市場。2010年代，中國在新疆打造大規模監控系統時，招募了前以色列安全人員到北京中國人民公安大學任教。以色列與中國的親密關係甚至曾引發美國的國安擔憂。

但哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，中國未能出言譴責，這意味以色列今後可能在技術轉讓和貿易方面，對中國採取更強硬態度。中國外交官正在幕後試圖說服以方，他們對以色列的指控並非真心，中國政府仍希望維持雙邊關係。

以色列 伊朗 北京 美國

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