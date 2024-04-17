伊朗駐英國外交官警告：以色列「再犯錯」 將做出更強烈回應

伊朗駐英國最高外交官在德黑蘭於13日對以色列發動報復性攻擊後首度受訪時聲稱，以色列總理內唐亞胡打算將西方拉入中東地區的全面戰爭，此舉將給地區和世界帶來不可預料的後果。

英國衛報報導，伊朗駐英國外交官馬丁（Seyed Mehdi Hosseini Matin）還警告，如果以色列犯下另一個錯誤，即對伊朗發動襲擊，伊朗將做出更強烈且嚴厲的回應，不會像上次一樣，於攻擊前發出警告。

伊朗13日對以色列領土發射無人機和飛彈，數量逾300個，但幾乎全被以色列及其盟友攔截或目標落空，以報復4月1日駐敘利亞大馬士革領事館遭到以國空襲。

以色列國防軍參謀總長哈勒維15日指出，「向以色列領土發射如此多的飛彈、巡弋飛彈和無人機，將會有所回應。」但目前尚不清楚會採取何種形式。

馬丁指出，「對猶太復國主義者的下一個錯誤做出反應，不需要12天的時間。一旦我們看到敵對政權做了什麼，我們就會做出決定。將立即執行且不會發出任何警告。將更強烈和嚴厲。」但也排除了攻擊平民或核戰的可能。

美國和歐盟皆已表示將就伊朗攻擊以色列進一步實施制裁，西方領袖敦促以色列保持克制，以防局勢升級。

馬丁認為，西方在中東正失去信譽，最終將導致美國離開該地區，而和平只能由區域大國實現。

他表示，「對西方國家來說，這是一個很好的機會來證明他們是理性的行為者，他們不會被內唐亞胡及其目標所困，即只要他能夠真正繼續掌權，就繼續在位。」

馬汀指出，「伊朗非常仔細思量自己的行動，並明白這是一個陷阱，但對伊朗來說不是，對西方國家和盟國來說則不然，他們被猶太復國主義國家拉入中東內部的全面戰爭，整個世界很快就可能面臨無法控制的後果。」

他表示，「為防止人員傷亡，伊朗軍隊沒有針對任何人口稠密的地點，也沒有襲擊政府大樓和中心。這是一次合法的防禦行動，這樣做已經算是相當大的警告。現在，我可以說，任務已經完成。就是這樣。我們非常公開地宣布，任務已完成。」

馬丁將此次襲擊行動描述為一次武力展示，「展示了比所有國際社會對伊朗期望更強大的軍事能力、飛彈和無人機」，稱有必要展示威懾力，「目前，沒有人能想像伊朗是兩伊戰爭中的伊朗。伊朗現在是一個地區超級大國。」

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