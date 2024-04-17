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陸支持伊朗自衛權 以失望
中東局勢動盪，北京展開斡旋，中國大陸外交部長王毅十五日分別與伊朗外長通電話，王毅說，中方注意到伊朗表示所採取行動有限度，是對館舍遇襲事件行使自衛權。以色列稱，他們對中方的回應表示失望。
王毅與伊朗外長阿卜杜拉希揚、沙烏地阿拉伯外長費薩爾通電話。阿卜杜拉希揚向王毅表示，伊朗駐敘利亞使館館舍一日遇襲，伊朗有權對主權受侵犯作出自衛回應。阿卜杜拉希揚並稱，當前地區局勢十分敏感，伊方願保持克制，無意進一步升級局勢。伊方主張在加薩立即實現停火。
王毅表示，中方注意到伊朗採取的行動是有限度的，是對館舍遇襲事件行使自衛權。當務之急是盡快落實安理會決議，在加薩實現停火止戰，切實保護平民，防止人道災難進一步加劇。
沙國外長費薩爾則向王毅稱，願同中方加強溝通協調，推動加薩立即實現無條件停火，啟動落實兩國方案，盡早實現中東穩定。
南華早報報導，以色列駐北京副大使尤瓦爾就中方表態稱，以方希望能看到中方更強烈譴責，並明確承認以色列自衛的權利；令人遺憾的是，以方沒有並看到這一點，以方對中方聲明表示不滿意。
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