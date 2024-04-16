以色列醞釀報復：伊朗必付代價

伊朗十三日空襲以色列報復以軍日前襲擊伊朗外館，全球極度擔心以色列若大舉還手恐引發大戰。美國、英國等西方國家相繼呼籲以色列不要報復，以色列內閣十四日緊急開會並未做出決定，以軍則稱一定會讓伊朗付出代價。

在美英法等盟友協助下，襲擊以色列的三百多架無人機、火箭、巡弋及彈道飛彈幾乎全被攔截，以色列損失相當輕微。七大工業國集團（Ｇ７）領袖十四日舉行緊急視訊會議後發表聲明，譴責伊朗軍事攻擊，但呼籲各方節制。

美國總統拜登也和以國總理內唐亞胡通話，拜登明白告知，以國若報復攻擊伊朗，美國不會參與。法國總統馬克宏、英國外相卡麥隆、德國外長貝爾伯克都呼籲以色列克制，避免升高情勢。

不過，內唐亞胡政府部分強硬派成員要求迅速大舉還手。紐約時報指出，內唐亞胡面臨兩難，雖然以色列在攻擊中損失輕微，但若不採取軍事報復，會被強硬派斥責危害國家，但若大舉報復，可能引發大戰，而以軍還在加薩持續作戰。

以國官員表示，戰爭內閣十四日結束會議時，並未決定何時、如何報復伊朗，軍方也尚未擬定可能選項。以軍發言人哈加里表示，正在審慎評估如何因應伊朗攻擊，但一定要伊朗付出代價。

兩名以色列部長級官員暗示，以國的報復不會立即展開，也不會單獨行動。

以國十四日宣布學校恢復上課，放寬大型聚會限禁令，可能顯示以方目前不認為局勢會升級。

聯合國秘書長古瑞特斯在十四日召開的安理會會議表示，中東處於不安，現在應降低緊張。美國駐聯合國副代表伍德呼籲安理會譴責伊朗發動攻擊，以色列駐聯合國代表要求對伊朗施加一切可行的制裁行動；伊朗駐聯合國代表則稱，伊朗是依國際法進行自衛。

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