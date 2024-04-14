中東已四國領空關閉 伊朗警告美勿支持以色列否則將遭激烈回應
紐約時報報導，根據實時飛行追蹤工具Flightradar24，目前以色列、約旦、伊拉克、黎巴嫩的領空皆已關閉。
伊朗革命衛隊發出聲明，警告美國不要支持以色列，聲明中稱美國政府為「美國恐怖主義政府」，且說任何支持或參與攻擊伊朗的行為，都將遭到伊朗武裝部隊的激烈回應。
伊朗稍早說，任何允許其領空或領土被以色列用來攻擊伊朗的國家，都將遭受伊朗方面的「堅定回應」。
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