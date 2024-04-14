伊朗揚言報復 以色列軍方宣布全國學校暫時關閉

伊朗威脅將對以色列本月對伊朗駐大馬士革使館的攻擊行動展開報復之際，以國軍方發言人哈加里宣布，基於安全考量，全國各級學校將暫時關閉2天。

法新社報導，哈加里（Daniel Hagari）透過電視宣布，「鑑於安全局勢」，明天各級學校將「不會進行任何教育活動」。根據軍方在線上公布的消息，上述措施將持續2天。

伊朗駐大馬士革使館區本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）1名高階指揮官和其他6名軍官喪命。以色列不承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，並揚言報復。以色列正準備防範伊朗或其代理人來襲。

美國總統拜登昨天表示，他預期伊朗「很快」就會攻擊以色列，並警告伊朗不要動手。

今天稍早，伊朗革命衛隊在波斯灣扣押1艘和「猶太復國運動政權」（指以色列）有關、名為「牡羊座號」（MCS Aries）的貨櫃船。以軍聞訊後揚言伊朗將承擔「後果」。

以國外交部長卡茲（Israel Katz）的發言人也說，鑑於安全局勢，卡茲已延後原定明天起對匈牙利和奧地利的訪問。

商品推薦