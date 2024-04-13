以色列將遭伊朗襲擊？局勢恐「無徵兆突惡化」 拜登強調：將捍衛以國

美國總統拜登12日再次強調，美國「將支持以色列，我們將協助捍衛以色列，伊朗不會成功」。當被問及對伊朗的態度時，他簡短地說：「不要發動襲擊。」拜登在10日已經向以色列保證，美國將「堅定不移地」支持以色列。

鑑於伊朗可能對以色列發動攻擊，美國還宣布將向中東派遣增援部隊。美國政府消息稱，將調集額外資源到中東，「以加強地區威懾力量並增加美軍的保護」。目前暫時還沒有關於增援具體方式的細節。此前，美國國家安全委員會發言人柯比再次強調，美國仍然認為，伊朗的潛在威脅「具體而真實」。美國將支持以色列的防禦，另一方面確保自己在該地區的部隊「做好適當的準備」。

與此同時，德國外交部再次呼籲德國公民盡快離開伊朗。外交部還提及了對伊朗、以色列和巴勒斯坦的旅行警告。外交部在官網上表示：「當前的地區緊張局勢，尤其是以色列和伊朗之間的緊張局勢，存在突然升級的危險」，安全局勢可能會「毫無徵兆地迅速惡化」。法國等其他國家也警告本國公民不要前往相關地區。

德國總理蕭茨（Olaf Scholz，社民黨）周五表示，考慮到伊朗可能採取行動，德國非常重視風險。他和德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock，綠黨）已盡力發布了所有提示，「以避免發生軍事活動」。德國總理府表示，正在努力讓大陸在這場不斷升級的衝突中發揮斡旋作用。在被問及大陸是否參與緩和局勢的努力時，蕭茨說：「我們正在廣泛地、全方位地交談。」他在本周末開啟三天對大陸的訪問。

美國國務卿布林肯此前曾呼籲大陸以及沙烏地阿拉伯等國家對伊朗施加影響，防止衝突升級。中國方面則堅持認為，美國必須在衝突中發揮「建設性作用」。

伊朗精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）周三發出威脅，要對以色列進行報復，原因是，伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，並造成死亡，其中包括兩名伊朗革命衛隊（IRGC）的高級成員：聖城旅（Al-Kuds）高級指揮官扎赫迪（Mohammed-Resa Sahedi）及其副手拉希米（Mohammed Hadi Hadschi Rahimi）。扎赫迪據稱與真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）關係尤為密切。

以色列外長卡茨警告說：「如果伊朗從其領土上發動攻擊，以色列將作出回應並打擊伊朗。」以色列國防部長也表達了類似的觀點。

由於緊張局勢，德國漢莎航空公司暫停了往返伊朗首都德黑蘭的航班。該公司一名發言人在周五晚間表示：「鑑於當前形勢，漢莎航空經過仔細評估後，決定將自德黑蘭往返的航班暫停至4月18日。」漢莎航空也暫時不會飛經伊朗領空。

伊朗是被許多國家列為恐怖組織哈瑪斯的盟友。哈馬斯去年10月7日對以色列發動的嚴重襲擊引發了加薩戰爭。根據以色列發布的數據，約有1170人在這場襲擊中喪生，另有250人在加薩地帶被劫持為人質。此後，以色列在加薩地帶採取了大規模軍事行動。據哈瑪斯控制的衛生部稱，迄今已有超過3.3萬人喪生。該數字無法得到獨立核實。

（法新社等）

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