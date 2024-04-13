伊朗揚言報復以色列 最快24小時動手

以色列一日空襲伊朗駐敘利亞大使館，伊朗已公開威脅報復。華爾街日報十一日引述一位知情人士報導，以色列正準備應對伊朗最快廿四小時或四十八小時發動直接襲擊。另一位獲伊朗領導高層簡報的人士則說，德黑蘭正商討攻擊計畫，但尚未拍板定案。

以色列空襲造成十一人喪生，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）聖城旅高級將領在內多位軍官。美方情資顯示，伊朗或其代理人對以色列資產的襲擊恐迫在眉睫。但一位消息人士說，攻擊行動似乎可能在以色列境內、而非其他地方。

一位ＩＲＧＣ顧問指稱，ＩＲＧＣ已提報幾個選項，考慮中的方案包括發射先進中程飛彈直接攻擊以色列。但伊朗最高領袖哈米尼還沒決定，仍在斟酌政治風險。哈米尼擔憂用這類飛彈攻擊恐適得其反，反遭攔截擊落以及以色列對伊朗戰略基礎設施發動大規模報復。

伊朗駐聯合國代表團十一日則在社群媒體Ｘ寫道，德黑蘭必須為此懲罰以色列，但若聯合國安理會曾對此事予以譴責，那懲罰行動原可避免。

路透另引述多位伊朗消息人士報導，其外長艾密拉多拉安七日訪問波斯灣國家阿曼時傳達以下訊息給華府，亦即伊朗報復以色列的方式將避免情勢大幅升級，不會倉促行事。

一位知悉美國情報的消息人士聲稱，伊朗非常清楚表明，其報復將自制而且不會使緊張升級，並擬藉由區域代理人對以色列發動攻擊。

美國已要求中國大陸、土耳其和沙烏地阿拉伯等國，呼籲伊朗別對以色列發動報復攻擊。美國國務院發言人米勒說，國務卿布林肯近日跟中國外長王毅等多國外長通話，「我們過去幾天也已和歐洲盟邦與合作夥伴接觸，也敦促他們向伊朗發出明確訊息，局勢升溫不符伊朗、（中東）地區及全球利益」。俄羅斯、英國與德國均已促中東國家克制。

大陸外交部發言人毛寧昨天證實外長王毅前晚與布林肯通電話。毛寧轉述，王毅在通話中表示，中方強烈譴責對伊朗駐敘利亞使館的攻擊，強調外交機構的安全不容侵犯，伊朗和敘利亞的主權應當受到尊重。

目前僅兩家西方國家航空公司仍維持飛德黑蘭航班，德國漢莎航空表示，可能不會在十八日（含）前安排航班；其子公司奧地利航空十一日航班維持，但正調整時間。

五角大廈則宣布，美國中央司令部司令庫里拉十一日已到以色列，和該國防長葛朗特商討情勢，並與以軍領導高層會談。葛朗特向美國防長奧斯丁直言，一旦伊朗直接攻擊，以方將做出適當回應；奧斯丁重申美國對以色列的支持堅若磐石。

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