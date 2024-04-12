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安全疑慮 美國限制駐以色列外交人員行動

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國駐以色列大使館說，基於安全考量，從今天起限制駐以色列外交人員的行動。以色列月初空襲大馬士革炸死伊朗革命衛隊成員，引發外界愈來愈擔心伊朗會報復以色列。

法新社報導，美國大使館的通知中提及：「基於謹慎的考量，美國政府員工及家屬不得前往特拉維夫、耶路撒冷和俾什巴（Beersheba）以外地區從事個人旅行，直至另行通知」。

通知中說：「安全環境仍然複雜，可能會根據政治情勢和最近發生的事件迅速發生變化。」

美國大使館沒有說明示警的原因；以色列與伊斯蘭主 義組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭已經持續了6個多月。

以色列4月1日摧毀伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁的附屬建築，炸死包括兩名將領在內的7名伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）成員後，伊朗誓言報復。

以色列已警告，將會報復任何針對它的攻擊。

以色列 伊朗 大使館

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