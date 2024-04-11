拜登喊話鐵定護以色列周全！華府憂伊朗恐幾天內直接射飛彈報復

英國衛報報導，伊朗最高領袖哈米尼在電視談話重申報復以色列空襲領事館外館行動，華府憂心德黑蘭可能在幾天內直接從伊朗發射飛彈反擊，對此美國總統拜登喊話保衛以色列免於伊朗侵襲的承諾「堅如鐵甲」。

以色列1日轟炸伊朗駐敘利亞領事館外館，造成伊朗革命衛隊包含高層指揮官在內共12人喪生，德黑蘭當局矢言報復。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）最新在電視談話中表示，「伊朗領事館區域遭到攻擊，視同領土遭到攻擊」。

幾小時後，拜登在拜岸峰會後向伊朗喊話，「我已經告訴以色列總理內唐亞胡，美國保衛以色列免於伊朗及其代理組織威脅的承諾是『堅如鐵甲』」，「我再說一次，堅如鐵甲。我們會竭盡所能保護以色列安全」。

如今美國及盟國官員憂心伊朗很快將展開反擊，而且可能直接從伊朗發射飛彈，而非借黎巴嫩民兵組織真主黨等代理組織之手。

對此，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）也不甘示弱回嗆，「如果伊朗從自家領土發動攻擊，以色列將回應並攻擊伊朗。」

美國官員認為這很可能是以哈戰爭以來最可能擴大成區域衝突的時刻。

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