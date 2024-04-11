快訊

爆遭綠議員陳建名「勾脖、緊抱、強吻」 歌手張涵雅喊：誤會

統神被苗博雅感化？做出「正能量二部曲」發文道歉 鐵粉驚訝：天下紅雨了

圖表／馬習二會怎互稱？談什麼？看馬英九、習近平二次會面差異

拜登喊話鐵定護以色列周全！華府憂伊朗恐幾天內直接射飛彈報復

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華府憂心德黑蘭可能在幾天內直接從伊朗發射飛彈報復以色列空襲駐敘使館外館，對此美國總統拜登喊話「鐵定」保衛以色列免於伊朗侵襲的承諾。美聯社
華府憂心德黑蘭可能在幾天內直接從伊朗發射飛彈報復以色列空襲駐敘使館外館，對此美國總統拜登喊話「鐵定」保衛以色列免於伊朗侵襲的承諾。美聯社

英國衛報報導，伊朗最高領袖哈米尼在電視談話重申報復以色列空襲領事館外館行動，華府憂心德黑蘭可能在幾天內直接從伊朗發射飛彈反擊，對此美國總統拜登喊話保衛以色列免於伊朗侵襲的承諾「堅如鐵甲」。

以色列1日轟炸伊朗駐敘利亞領事館外館，造成伊朗革命衛隊包含高層指揮官在內共12人喪生，德黑蘭當局矢言報復。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）最新在電視談話中表示，「伊朗領事館區域遭到攻擊，視同領土遭到攻擊」。

幾小時後，拜登在拜岸峰會後向伊朗喊話，「我已經告訴以色列總理內唐亞胡，美國保衛以色列免於伊朗及其代理組織威脅的承諾是『堅如鐵甲』」，「我再說一次，堅如鐵甲。我們會竭盡所能保護以色列安全」。

如今美國及盟國官員憂心伊朗很快將展開反擊，而且可能直接從伊朗發射飛彈，而非借黎巴嫩民兵組織真主黨等代理組織之手。

對此，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）也不甘示弱回嗆，「如果伊朗從自家領土發動攻擊，以色列將回應並攻擊伊朗。」

美國官員認為這很可能是以哈戰爭以來最可能擴大成區域衝突的時刻。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

馬習二會 紐時：中國設往來條件欲框限台灣

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

岸田訪美加強抗中 拜登：美日澳將首次建立聯合防空網絡

談台灣發生緊急事態的可能性 美國安顧問：美方將確保這類事態永不發生

相關新聞

有聽話！拜登肯定內唐亞胡改善加薩人道援助 美以通話1周後關係現暖

紐約時報報導，美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡於4日通話一周後，拜登10日肯定內唐亞胡履行承諾改善加薩人道援助情況，凸顯...

拜登喊話鐵定護以色列周全！華府憂伊朗恐幾天內直接射飛彈報復

英國衛報報導，伊朗最高領袖哈米尼在電視談話重申報復以色列空襲領事館外館行動，華府憂心德黑蘭可能在幾天內直接從伊朗發射飛彈...

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡！痛批「懦弱的攻擊」 矢言不投降

以巴戰火未歇，BBC報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）證實，他的3名兒子和4名孫子在...

無視美國譴責 以色列在穆斯林開齋節照常轟炸加薩

在穆斯林慶祝象徵聖潔月份齋戒月（Ramadan）結束的開齋節之際，以色列今天照常轟炸加薩走廊，無視美國總統拜登先前將以國...

結束中東衝突唯一途徑？愛爾蘭、澳大利亞考慮正式承認巴勒斯坦國

愛爾蘭外交部長馬丁（Micheal Martin）表示準備向都柏林政府提交一份承認巴勒斯坦國的正式提案。他強調將在更廣泛的國際討論完成後再提出這提案。他在愛爾蘭議會表示，毫無疑問，巴勒斯坦國將會得到承認，繼續拖...

以色列在加薩走廊實施種族滅絕？美防長：沒看到任何證據

美國國防部長奧斯丁9日表示，美方沒有看到任何證據表明，以色列在針對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的軍事行動中犯下了種族滅絕罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。