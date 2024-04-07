以哈戰爭滿半年 巴勒斯坦平民逾三萬死

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以哈戰爭於七日滿六個月，據英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，共已導致加薩走廊逾三點三萬巴勒斯坦人喪生，其中七成是婦孺；加薩已有超過五成六的建築物損毀。

針對伊朗矢言報復其駐敘利亞大使館一日遭空襲，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日引述一位美國政府高官報導，美方處於高度戒備，正積極準備因應伊朗最快本周內，鎖定該地區以色列或美國資產發動「重大」攻擊。該高官指稱，幾位美以高官均認為，伊朗報復性攻擊無可避免。

據報導，這是美國總統拜登四日與以色列總理內唐亞胡通話時的主要討論事項之一。但該高官提到，截至五日，美以政府尚不確定伊朗計畫何時或如何反擊。

以色列被控一日空襲大馬士革的伊朗使館，造成包括伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）准將在內的伊朗軍官死亡。一位美國國務院發言人五日對ＣＮＮ說，美國已警告伊朗勿以一日的空襲事件為藉口，攻擊美國人員和設施。

另外，聯合國人權理事會五日以廿九票贊成、美國及德國等六票反對、十三票棄權，壓倒性多數通過決議，呼籲使以色列對其在加薩可能犯下的戰爭罪和危害人類罪承擔責任。

美國聯邦眾議院前議長、拜登在民主黨內的重要盟友裴洛西，五日簽署共卅七位民主黨籍國會議員致函拜登與美國國務卿布林肯的聯名信，敦促美國政府停止運送武器給以色列。

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