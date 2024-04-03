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美擬近六千億對以軍售 創新高

聯合報／ 編譯莊瑞萌、茅毅／綜合報導
知情人士透露，拜登政府即將通過出售以色列50架F-15戰機，總價超過180億美元，是自去年以哈衝突至今，美國對以色列最大一筆軍事交易。路透
知情人士透露，拜登政府即將通過出售以色列50架F-15戰機，總價超過180億美元，是自去年以哈衝突至今，美國對以色列最大一筆軍事交易。路透

路透等幾家外媒一日引述知情人士報導，拜登政府就快批准軍售以色列達五十架美製Ｆ–１５戰機，這筆交易預計總值逾一八○億美元（台幣約五八一九億元）。將是去年十月以哈戰爭爆發以來，美國最大一筆對以軍售。此外，預料拜登政府很快也會通知美國國會一筆新的大型對以軍售案，提供精準導向彈藥。

消息人士說，由美國波音公司售以廿五架Ｆ–１５的計畫，自美國去年一月接獲正式請求後即持續審查。

上周訪美的以色列國防部長葛朗特與白宮國安顧問蘇利文及美國國防部長奧斯丁等美方高官會面時，也曾商討加快這批戰機交貨。一位聯邦眾議院外委會國會助理說，外委會主席麥考爾一月卅日就已同意售以Ｆ–１５。

拜登政府已向以色列表達支持其採購Ｆ–１５。美國每年向其長期盟邦以色列提供卅八億美元軍援，儘管美國官員不時對以哈戰爭至今造成平民嚴重死傷直言批評以色列政府，但拜登政府目前並不願在軍售設立但書。美國國務院、波音及以色列駐美大使館皆尚未對此置評。

另一方面，總部在卡達的半島電視台，因其報導以哈戰爭的批判角度及內容惹以色列總理內唐亞胡不滿。他一日指控該電視台是「恐怖主義頻道」，將下令暫時關閉該電視台駐以辦公室；該電視台則譴責以色列政府「危險又荒謬」，將置其記者於險境。

白宮發言人尚皮耶對此坦言，若此事屬實，以色列政府此舉令人擔憂；美國國務院發言人米勒也明言，美方將持續向以方表達，美方支持自由新聞媒體工作，包括半島電視台。

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