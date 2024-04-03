伊朗駐敘使館遭炸 揚言報復以色列

敘利亞首都大馬士革的伊朗駐敘大使館一日遭空襲，伊朗革命衛隊（ＩＲＧＣ）旗下菁英團體「聖城部隊」三位高階指揮官、四位軍官等十三人據信身亡，伊朗領袖指控以色列是幕後黑手並矢言報復。

督導中東各地親伊朗民兵網絡的ＩＲＧＣ聲明，遇害的七名成員包括曾管理伊朗在敘利亞、黎巴嫩準軍事活動的六十五歲准將扎赫迪、其副手准將拉希米。華爾街日報引述美國財政部報導，扎赫迪在ＩＲＧＣ與敘、黎的關係扮演要角，曾是對接黎巴嫩民兵團體真主黨和敘利亞情報部門的聯絡人，據信負責將武器運交真主黨。

敘利亞外長梅克達德等官員已趕到事發的梅澤赫區，他強烈譴責這起造成多名無辜死者的襲擊。住在遇襲建築上層的伊朗駐敘大使阿克巴利說，建物遭以軍幾架美製Ｆ－３５匿蹤戰鬥機鎖定，發射六枚飛彈，包括伊朗外交官在內的五到七人被殺，伊朗將嚴厲回應。

據伊朗官媒報導，十三名死者包含七名伊朗人及六名敘利亞公民。

伊朗最高領袖哈米尼揚言，德黑蘭將懲罰以色列。伊朗外長阿布杜拉希安也已譴責該起空襲，並批評以色列總理內唐亞胡在加薩戰事接連挫敗，無法實現猶太復國主義目標，現已喪失理智。伊朗外交部發言人聲明，將自行決定對侵略者採取何種回應和懲罰。

敘利亞官媒稱，攻擊發生在當天下午五點，遇襲建築全毀。軍方消息人士稱，以色列從戈蘭高地占領區發動空襲，敘利亞擊落部分飛彈。敘利亞駐伊朗大使德沃比（Shafiq Dayoub）說，鎖定攻擊外交機構徹底違反一切國際公約。伊朗駐聯合國代表團說，這波襲擊公然違反聯合國憲章、國際法和使領館建築物不可侵犯的基本原則。

以軍發言人哈加里避談這起事件，僅宣稱將持續推進戰爭目標。紐約時報引述幾位匿名以色列官員證實，以色列對大馬士革發動攻擊，但否認該建物具外交機構地位，稱其是ＩＲＧＣ據點，屬合法軍事目標。

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