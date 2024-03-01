絕望處境引國際譁然！加薩平民領物資卻遭開火 以軍挨批「大屠殺」

據以色列軍方稱，周四（29日）在加薩城的人道救援物資分發過程中出現「混亂」，一列共有38輛卡車的運輸車隊被數千人包圍。「少數」以色列士兵在感覺受到「威脅」的情況下開了槍。軍方發言人稱，有數十名巴勒斯坦人因推擠、踩踏和卡車碾壓而死傷。

控制加薩地帶的伊斯蘭主義極端組織哈瑪斯的衛生部則稱，112名巴勒斯坦人喪生，另有760人受傷。哈瑪斯這是一場「屠殺」。

有目擊者時候對媒體說，當時人們從卡車上搶奪面粉和罐頭等食品時，以軍開槍。聯合國表示，其機構沒有參與周四的援助交付。美國國務院稱這是一支商業車隊。

這一悲劇在國際社會引發震驚。白宮稱這一造成重大死傷的事件「令人極為震驚」。美國總統拜登表示，這將使艱難的停火談判變得更加複雜。美國國務院發言人米勒人（Matthew Miller）表示，美國正在「緊急評估更多訊息，以了解到底發生了什麼」，他說華盛頓將密切關注即將進行的調查。

中國外交部發言人毛寧在周五的例行記者會上就事件表示，中方對此感到震驚，並予以強烈譴責。「我們對遇難者表示哀悼，對傷者表示慰問。」毛寧說，中方敦促有關各方，特別是以色列立即停火止戰，切實保護平民安全，確保人道救援准入，避免更嚴重的人道主義災難。

法國強烈譴責，德國追加人道援助

法國外交部表示，「以色列士兵向試圖獲取食物的平民開火是毫無道理的」。法國總統馬克龍在社交媒體平台X上寫道，「看到來自加薩的畫面上，平民成為以色列士兵的打擊目標，令人極為憤慨」，他對殺戮行為表達了「最強烈的譴責」。

意大利和西班牙敦促以色列保護加薩地帶平民的安全，並呼籲立即停火。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾也表示，「對急需人道主義援助的加薩平民再次遭受殺戮的消息感到震驚」。

土耳其指責以色列犯下了「又一件反人類罪行」。土耳其外交部稱以色列「這次以排隊領取人道主義援助的無辜平民為目標」。沙烏地阿拉伯和卡達也對以色列發出強烈譴責。

聯合國秘書長古特雷斯通過發言人「對衝突造成的慘痛人員傷亡感到震驚」，並指出「加薩絕望的平民需要緊急幫助，包括被圍困的北部地區的平民，聯合國已經有一個多星期未能向那裡提供援助了」。

鑑於加薩地帶平民的絕望處境，德國外交部長貝爾博克要求以色列為加薩平民獲得人道救援提供「安全和通暢的渠道」。她指出，在加薩地帶大部分的公共秩序崩潰後，以色列軍隊必須保障人道救援物資的有序分配。貝爾博克還宣布，德國對加薩的人道援助將增加2000萬歐元，並願意參與空投救援物資的行動。

（法新社、美聯社、德廣聯）

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