數位原生世代大揭密／親子3C衝突一招化解不傷感 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另外一張臉

「他說因為玩遊戲的時間被限制、不能玩很多關，（所以）他就想看別人玩」，米媽回憶起當年兒子成為YouTuber的契機不禁苦笑，「我不知道樂趣在哪，因為我不是這個年代的人」。身為「數位原生世代」的媽媽，米媽談起家中兩名小孩——目前就讀國中、從小學四年級便接觸3C的兒子，和正值高中青春期、社群一概保持「神祕主義」的姊姊，一路上她各有心得。

愛鳥的國中弟弟

米媽和我們回顧弟弟的社群之路，儘管只是一介國中生，國小時期便有著輝煌戰績。先是在小學二年級和同學經營YouTube頻道，影片題材包羅萬象，可以是做個實驗、切個水果，也可以單純是講任何他們想要講的，大概到了四、五年級停更後，高年級時便「單飛」做起遊戲實況。現在則是換了個平台，以全日文模式、自己舉起相機拍照，在Instagram上經營起賞鳥帳號。

至於Instagram則比較特別，米媽解釋，與其他小孩不同，弟弟的帳號並非向他人展現日常，從小時候因為喜歡魚類，建了一個魚類帳號，到後來喜歡鳥類，便改曬各種野鳥美照，一路走來取向鮮明，都是「專業系經營」。

神秘的高中姊姊

聊到另一名高中生女兒，相較弟弟用媽媽手機經營社群「開誠布公」，米媽笑稱對「神秘姊姊」束手無策，不僅不知道她的任何社群帳號，就連僅作聯絡用途的messenger也沒有，「所以我其實根本都不知道她的帳號長什麼樣子」。即便這次為了受訪，詢問女兒學習上是否用過什麼APP，想更加詳細了解內容及使用方法，姊姊也不輕易地給她看畫面內容。

不過，米媽並沒有打探、強求需要追蹤對方。「那是她的隱私」，米媽認為這可能和小孩個性有關，她們有屬於自己的語言和生活，就算自己真的追蹤了女兒的社群帳號意義也不大，因為可能也看不懂她在說什麼，又或是不想讓爸爸媽媽看，給（爸媽）一個假的、沒什麼在用的小帳，「高中生不是都這樣子嗎？」米媽笑道。

3C社群釀親子衝突 她秉持原則有妙招

米媽受訪時大方曬出兒子經營的賞鳥帳號，笑稱弟弟是「野鳥阿宅」。圖／米媽提供

米媽表示，兒子平常樂於和她分享在社群上遇到的大小事，像是弟弟的野鳥帳號就曾收過「陌生私訊」，內容不乏稱讚、詢問照片使用授權等。他第一次收到訊息，以為對方是真心覺得照片拍得很好，卻差點誤踩陷阱，觀察之下才驚覺這位「陌生人」似乎存有不良企圖，加上帳號觸及到外國人的機率較大，後來在面對社群上要和他取得聯絡的人，弟弟都變得比較謹慎，不輕易回覆陌生網友。

然而，最常因為3C起衝突的也是兒子。米媽透露，姊姊年紀大了，要控管就比較來不及；相反地，弟弟比較早就開始接觸3C產品，正因為沒什麼補習，從放學回到家便開始玩手機、平板，為了牽制小孩，她也會用手機或平板內建的「螢幕使用時間」功能設定，時間到便會自動收起來，若兒子想要繼續使用，就要完成她給的指定任務才能「解鎖」。

「弟弟常常反彈」，米媽坦言兒子常常抱怨「為什麼姊姊都不用鎖時間」，曾經有過自己剛好在做菜、手很油，孩子卻跑來叫她解鎖，這時自己就會暴怒；或小孩暑假整天待在家，感覺自己一直在幫他加時間，就會覺得「太超過」。不過米媽也指出，當家長的怒氣已達臨界值，基本上也要有個原則，寧可硬想個「大任務」，像是寫比較耗時的暑假作業，他完成後還是可以達到他的目的，互相找台階下，避免將親子關係因為3C產品搞僵。

小孩不給看 媽媽不窺探的溫柔

看待家中的「野鳥阿宅」，將自己的喜好化為行動，並經營的有聲有色，米媽讚許弟弟有著專業的知識，確實也因為社群，認識更多人及同好、拓展交友圈，而不是侷限在台灣，而定期每天更新貼文不僅是正面的嗜好，更是恆心、毅力的展現，「我覺得很好」。

「爸媽會擔心他們在社群嗎？」，思考了一會，米媽換了種說法，正如同每個人都有很多面向，年紀較小的兒子可能還好，她相信尤其是姊姊在自己面前，可能跟在朋友面前會有不同的樣貌，「我覺得社群就是她的另外一張臉」。回顧自己的青春期，米媽表示保有自己、和在同儕面前的模樣就是成長的過程，作為家長，她不想去窺探「孩子的另外一面」——

「每個人可能就會有自己的成長方式，但是到了一定的程度後，她又會慢慢地收攏起來，我是這樣看的」。