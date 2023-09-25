數位原生世代大揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

「早上起床比較匆忙，搭校車時我會用手機背單字、看小說或漫畫，到學校邊吃早餐邊滑手機。回到家寫作業時，手機放旁邊播音樂，睡覺前再滑一下手機，逛個YouTube、Instagram。」來自新竹竹北的高三生昕妤分享自己一天的3C日常，即使進入水深火熱的高三，生活被課業塞得滿滿，還是需要一點「調劑」，而手機社群就是她和同班同學宥捷最好的夥伴。

半生不熟或路人甲乙丙 社群總有奇葩事

現代青少年幾乎離不開手機，每天都要用社群，社群上五花八門的事都有，常見的「炎上」已經不夠看。宥捷回想起國中時，一位不太熟的朋友在Messenger上傳了一大段訊息，大意是：「自己發生什麼事，如果不把這篇文章分享給幾個人，就要你家破人亡…」。宥捷當下嚇到，也認真思考該不該把訊息轉傳出去，甚至還和朋友討論了一番，不過她笑說，最後她仍沒轉傳訊息「還是活到了現在」，這件事至今讓她留下深刻的印象。

而喜歡繪畫的昕妤在一次美術課堂畫明信片時，選中了一位攝影師在Instagram上發的作品，那是一張台北的街景。擔心會有版權問題，於是她主動私訊畫好的明信片給攝影師，稱讚對方照片拍得很美，並詢問能否將這張明信片寄出國？結果攝影師不只同意，還讚賞她的畫很好看，「那真的超開心！」昕妤興奮地回憶。

昕妤因一張台北街景明信片和社群上的陌生人產生了連繫。圖／昕妤提供

在乎他人評論 發文得小心翼翼

或許每個人心中都有一個小小的「網紅夢」，昕妤曾想過替自己的繪畫作品開個社群帳號，但最終作罷，除了課業繁忙外，令她卻步的主因仍是不確定自己能否承受他人的評論：「想到這些作品會讓很多人看到，每個人都有不同的想法，看到那些想法…會有一點壓力。」

現在的中學生常用LINE和Instagram，而大陸的「小紅書」也深受高中女生歡迎，昕妤分享使用心得，小紅書的用戶大多來自中國大陸，大陸人多、各種內容都非常豐富，這也是她為什麼常用的原因；然而小紅書的評論比較「不客氣」：「小紅書評論有些蠻兇的，相較於Instagram，所以發布的內容一定會篩選過，不太會在小紅書發表東西。」宥捷也提到，自己幾乎不在社群帳號發文的原因就是「會在乎別人怎麼看自己的發言或貼文」。

爸媽偷看女兒手機「糗」被發現

父母與孩子分屬不同世代，家長大多不清楚他們在社群上「玩什麼」，有時難免起了好奇心，昕妤說爸媽曾經偷偷用她的手機看Messenger，沒想到卻無意間被自己發現，從此以後，她也把手機「鎖好」，父母再也無法再偷看她的帳號了。

除了這個事件之外，昕妤認為爸媽平時還算開明，不太會主動過問他們的社群生活。宥捷的父母同樣給予她一定程度的自由，但當她滑手機的時間太長時仍會出言相勸，「有點用太久了，要去做事」，只會稍微碎念一下，不會就此沒收手機。

Study With Me興起 中學生好喜歡

因疫情興起的「Study With Me」紅遍全球，這股熱潮也燒到中學生，昕妤分享，一名日本YouTuber安排下午時分開始讀書，中間歷經夕陽落下，從白天變黑夜，或是清晨從黑夜到白天的過程，每當讀書中途心情鬱悶時，抬頭看看影片中的美景，便能打起精神來繼續讀下去。

宥捷也跟著好同學昕妤入坑Study With Me，「我覺得蠻有效的耶，你會想跟著他的時鐘走，就是他可能會有不同的（讀書、休息）時段，有點像上課下課的感覺，會比較自律」。

科技不斷革新，手機APP的種類豐富，社群也不再如大家所想的「狹義」只是聊天打屁，應用愈來愈多元，就像那句老掉牙的slogan：「科技始終來自於人性」，Study With Me等數位學習APP就是最好的例子，嘗試運用這些新興工具，或許就能找到適合自己的讀書方法。