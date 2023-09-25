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偏鄉專聘師年限鬆綁？ 教部：溝通中

聯合報／ 記者趙宥寧周妤靜劉十賢／台北報導

立法院二○一七年三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，推出偏鄉限定的專聘教師制度，盼能留住教師。但本報調查，專聘教師制度並未落實。教育部表示，目前仍以優先聘任「合格正式專任教師」為主要目標。至於偏鄉教師須綁六年約才得以介聘他校，教學現場評價二極，國教署長彭富源表示，將持續社會溝通。

「專聘教師」是由地方教育局處，以一聘兩年契約，專案聘任有教師證教師到偏鄉，但二○一九年嘉義縣教師甄選放榜，招募廿名專聘教師，卻僅五人報到，且隔年陸續離職；新北市開放教師甄選落榜者選填專聘教師，僅一位報到，此後再無其他縣市跟進。

據了解，今年全國專聘教師數為零，專聘教師都已成為正式教師。彭富源坦言，代理教師可領全年薪，專聘教師只比代理教師多了考績獎金，確實不再有誘因。但他強調，偏鄉師資仍以正式教師為主，也符合大部分家長的期待。至於是否繼續優化專聘教師制度？他僅說，專聘只是解決師資問題的「選項之一」。

為穩定教師流動率，偏遠條例要求偏鄉教師留任至少六年，才能申請調校，卻有校長認為「綁太久」。

國教署專委張硯凱坦言，確實有學校反映六年太久，應回歸現有介聘機制的三年條款。但另方聲音仍認為六年才能穩定師資。彭富源則說，最好的方法是當問題浮現後，提出讓地方政府因地制宜的策略。

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