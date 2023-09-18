目睹父母遇害 男童頻問我乖嗎

高雄羅姓夫妻慘遭鄰居殺害，兩名稚子目睹過程，羅母昨悲痛說，孫子心理創傷一天比一天嚴重，社工來十分鐘就離開，未及時處理，雖後來彌補但傷害已造成；羅父則悲痛寫下「一位受害者父親的淚書」，指全家會把兩名孫子當成「小小兒子」扶養，「不冀求大家幫忙，只希望能多正向鼓勵孩子，也請不要再來打攪痛苦的我們」。

羅母說，十五日社會局社工來訪時未自我介紹，停留十分鐘獲悉不需安置便離開，下午又接到社工簡訊提醒注意孩子情緒反應及求助電話，經查是不同志工，家屬感到很無助；經與社會局聯絡，終於派專業心理輔導師接手孩子輔導。

「孫子創傷一天比一天嚴重。」羅母表示，五歲的小孫子會躲在牆角拒絕給人抱，用被子緊緊裹著不停問「我是不是乖寶寶？」他本來就內向，案發後很內疚，悶著不說話；六歲大孫子則是哭不停，讓她好心酸，兩個孫子會接手照顧，雖有經濟壓力，為避免不必要困擾，愛心捐助請洽社會局。

羅母說，市府一開始重心放在快點破案，橫向溝通很差，「沒人比我更迫切希望趕快抓到凶手，凶手毀我兒一家，也毀我跟丈夫的晚年，不會有人比我更怨凶手」；但希望能照顧生者，尤其那麼小的孩子，希望大家能多點同理心，「我們必須要更堅強更勇敢」。

羅父昨天強忍淚水寫下「一位受害者父親的淚書」，強調全家會堅強起來，把兩名孫子當成「小小兒子」扶養，期許能在大夥呵護下，走出陰霾並撥雲見日，在號稱「充滿人情味」的台灣迎向真正的光明，「不冀求大家的幫忙，只希望能多正向鼓勵孩子，也請不要再來打攪痛苦的我們」。

信中描述與兒媳一家相處幸福點滴，接到噩耗猶如從天堂掉到地獄般無法承受；數年前凶嫌認為樓上有製造噪音問題，兒媳趕緊處理，鋪地毯及地墊，在桌腳、椅腳裝網球套，避免聲響，並邀凶嫌入屋內會勘屋內陳設及努力改善情形，不料反讓對方熟悉屋內，善行反招厄運降臨。