進口冷凍蛋液沒招標 立委質疑畜產會繞過採購法

農業部專案進口蛋爭議不斷，國民黨立委吳怡玎昨天揭露，冷凍蛋液必須依照政府採購法的規定，但實際上，中央畜產會從二○二一至二○二三年、共五筆冷凍蛋液進口都沒有公開招標，質疑畜產會繞過政府採購法。

立院經濟委員會召委翁重鈞也批評，這次進口雞蛋的流程並不正常，畜產會發生什麼事情，都不用承擔責任，規避政府採購法，也才會有這麼多進口蛋需要銷毀，最後造成一個部長下台。

立法院經濟委員會昨邀請農業部業務報告，同時就「有關中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形」專案報告，立委聚焦在近日的雞蛋進口爭議。

立委：畜產會貸15億周轉金

吳怡玎質疑，為支應專案進口雞蛋、豬肉等款項，畜產會向農業金庫貸款十五億元作為周轉金，其中僅五成有擔保，負責擔保的是農信保基金，這是納稅人的稅金，不僅是拿來做政府專案，還是虧錢的專案，借貸單位借的錢，又是農漁民的存款；且根據政府採購法第二條，受補助機關必須開標、比價、議價、驗收，這次進口蛋都有做到嗎？有沒有公開讓全台貿易商知道要進口雞蛋？如果沒有幾個人知道，要如何說服大家有議價和比價？

畜產會獎勵進口豬「有回溯的嗎」

吳怡玎也披露，今年六月二日，畜產會公告獎勵進口豬肉，竟可以回溯到五月就進口，「有回溯獎勵的嗎？」五月進口量還有增加，大家怎麼知道六月會有這個獎勵辦法？要鼓勵大家進口，應該公告，否則大家只會覺得是在圖利。她還說，畜產會根本管不到，是否應該併回農業部？

農業部代理部長陳駿季表示，進口雞蛋由中央畜產會自有資金處理，不足的則以融資處理；生鮮食品不受到政府採購法規範，畜產會本身是法人，用自有資金作產銷調節，也有比價與議價，冷凍蛋液也因是用自有資金，因此不受政府採購法規範。畜產會代理執行長王旭昌表示，以巴西雞蛋為例，有兩貿易商報價，畜產會進行比價。

王旭昌也說，畜產會每年有三、四千萬盈餘，吳怡玎則當場質疑，畜產會要不靠政府補助，要不靠融資，「那些不是盈餘，而是政府補助的剩餘款」。

對於進口豬肉獎勵回溯至五月，陳駿季說，是鼓勵豬肉進口後，五至十月間釋放到市場的貿易商，才獲得獎勵，回溯並不是圖利任何廠商。農業部昨晚緊急發布新聞稿表示，昨晚已行文中央畜產會，請該會就公告的獎勵進口豬肉辦法，敘明釐清獎勵期間日期認定、獎勵審查方式等並修改辦法後報送農業部。

畜產會：融資依照金融法規進行

畜產會代理董事長杜文珍表示，即便融資也是依照金融法規進行。

對於農業部專案進口雞蛋鬧出軒然大波，中華經濟與金融協會副祕書長曾志超直言，這是經濟學內的競租行為，要馬上見效，政府介入很多，就有很多空間可上下其手，讓原本單純的事件，變得愈來愈複雜。

曾志超強調，物價根本不應該是農業部應該擔心的事情，結果農業部處處插手，被迫跳過很多規範，包括財源的取得、比價過程等。實際上，台灣至今仍陷入缺蛋危機，顯示農業用了錯誤的方法，後果難以收拾。

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