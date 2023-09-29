聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／綠蛋火速辦 「好油」恐嚇慢慢查

聯合報／ 本報記者蔡惠萍王聖藜
農業粉專「Lin bay 好油」板主林裕紘。圖／「品觀點」網路節目提供
農業粉專「Lin bay 好油」板主林裕紘。圖／「品觀點」網路節目提供

進口蛋爭議持續延燒，有民眾貼出綠色蛋白向外界示警，被農業部提告妨害名譽。先不論貼文內容的真偽，如今國人對於雞蛋信心不足，究竟是一張民眾貼網的照片，還是農業部跟中央畜產會連串的處理失當造成？政府當前最重要應是調查食安問題，而不是藉由司法箝制言論自由，造成寒蟬效應。

除了農業部，畜產會也在昨晚以影響國產雞蛋形象，嚴重打擊執行專案進口雞蛋團隊士氣，「為維護信譽」，向轄區台北市警局中正二分局報案。問題是，造成農業部及畜產會聲譽受損，是進口蛋風波爆發以來，外界看到農業部與畜產會的黑箱疑雲，以及如無頭蒼蠅般的到處「塞」滯銷的進口蛋給各蛋商及蛋品加工業者，還有錯誤指示液蛋加工業者將混入進口蛋液的本土蛋液標示為台灣，這些受創的信譽，不正是自己的無能或是目無法紀所造成的？

而民眾貼網後不到八小時警方就火速登門查辦，對比農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘全家遭到死亡威脅，行政院長陳建仁卻說要三個月才能破案。先不論名譽權侵害是否成罪，或是爆料民眾的訊息真偽，警察如此迅速約談貼文民眾，但對監督政府的在野立委或評論者受到網友留言恐嚇，卻毫無作為，等同淪為執政者打擊異己的工具，更不符比例原則。

其實，早在今年六月間，類似的貼文就在臉書社團陸續出現，但當時大家不以為意。如今之所以引起關注，是因為進口蛋風波爆發迄今已一個多月，農業部及畜產會不配合公開資料，從地方政府到消費者都無法確知進口蛋的流向、有無被混入本土蛋，導致人心惶惶，才會讓未經查證的消息滿天飛。如果真要挽回民眾信心及機關信譽，就是將所有的資訊公開透明，並且做好食安調查與管理，而不是用司法的手段要求民眾噤聲。

可悲的是，現在民眾打到「壞蛋」，第一個動作卻是要先錄影存證以求自保，以免警方上門「查水表」，臉書粉專「卡提諾狂新聞」也因分享了這則「綠蛋」貼文遭到側翼出征，被迫貼出「道歉啟事」，請問，這是哪門子的民主國家？

雞蛋 農業部 畜產會 食安 林裕紘 好油 言論自由 恐嚇 液蛋 陳建仁

延伸閱讀

民眾PO臭蛋遭農業部告 王鴻薇批政府追殺、踐踏言論自由

農業部告「綠雞蛋」發文者 藍議員諷：黨說你造謠就是造謠

民眾PO文買到「綠黑蛋」遭法辦 網友灌爆農業部粉專：別恐嚇老百姓

農業部稱批進口雞蛋是政治操作 侯友宜：人民眼睛雪亮

相關新聞

民眾貼「臭綠蛋」 警速送辦 被質疑不符比例原則

新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，被行政院長陳建仁駁斥是假消息，農業部前天赴台北市中正二分局提告妨害名...

冷眼集／綠蛋火速辦 「好油」恐嚇慢慢查

進口蛋爭議持續延燒，有民眾貼出綠色蛋白向外界示警，被農業部提告妨害名譽。先不論貼文內容的真偽，如今國人對於雞蛋信心不足，...

北高有壞蛋 民眾自保先錄影

除了日前新北市謝姓民眾自稱買到「綠蛋」，北高也紛紛傳出有民眾打到「壞蛋」。一位家住北市的民眾爆料，昨天要煎蛋時，發現有顆...

綠蛋若查為真 藍：應追究陳揆政治責任

有民眾在網路貼文聲稱買到綠臭蛋，蛋仍在有效期限內卻變質，質疑是進口雞蛋，行政院長陳建仁將之斥為假消息，警方也在農業部報警...

過期蛋擬製堆肥 專家提醒須依規定

為了銷毀逾五千萬顆逾期的進口蛋，農業部估計將花費三六○○萬元，將過期蛋製成堆肥使用。不少人關切這些蛋難道只能做堆肥？國內...

議員告陳建仁、陳吉仲 促比照「重大食安議題」偵辦

謝姓男子在臉書貼文指買到「綠雞蛋」，警方八小時內找到謝男製作筆錄送辦，台北市前議員羅智強、台北市議員游淑慧昨下午也赴中正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦