冷眼集／綠蛋火速辦 「好油」恐嚇慢慢查

進口蛋爭議持續延燒，有民眾貼出綠色蛋白向外界示警，被農業部提告妨害名譽。先不論貼文內容的真偽，如今國人對於雞蛋信心不足，究竟是一張民眾貼網的照片，還是農業部跟中央畜產會連串的處理失當造成？政府當前最重要應是調查食安問題，而不是藉由司法箝制言論自由，造成寒蟬效應。

除了農業部，畜產會也在昨晚以影響國產雞蛋形象，嚴重打擊執行專案進口雞蛋團隊士氣，「為維護信譽」，向轄區台北市警局中正二分局報案。問題是，造成農業部及畜產會聲譽受損，是進口蛋風波爆發以來，外界看到農業部與畜產會的黑箱疑雲，以及如無頭蒼蠅般的到處「塞」滯銷的進口蛋給各蛋商及蛋品加工業者，還有錯誤指示液蛋加工業者將混入進口蛋液的本土蛋液標示為台灣，這些受創的信譽，不正是自己的無能或是目無法紀所造成的？

而民眾貼網後不到八小時警方就火速登門查辦，對比農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘全家遭到死亡威脅，行政院長陳建仁卻說要三個月才能破案。先不論名譽權侵害是否成罪，或是爆料民眾的訊息真偽，警察如此迅速約談貼文民眾，但對監督政府的在野立委或評論者受到網友留言恐嚇，卻毫無作為，等同淪為執政者打擊異己的工具，更不符比例原則。

其實，早在今年六月間，類似的貼文就在臉書社團陸續出現，但當時大家不以為意。如今之所以引起關注，是因為進口蛋風波爆發迄今已一個多月，農業部及畜產會不配合公開資料，從地方政府到消費者都無法確知進口蛋的流向、有無被混入本土蛋，導致人心惶惶，才會讓未經查證的消息滿天飛。如果真要挽回民眾信心及機關信譽，就是將所有的資訊公開透明，並且做好食安調查與管理，而不是用司法的手段要求民眾噤聲。

可悲的是，現在民眾打到「壞蛋」，第一個動作卻是要先錄影存證以求自保，以免警方上門「查水表」，臉書粉專「卡提諾狂新聞」也因分享了這則「綠蛋」貼文遭到側翼出征，被迫貼出「道歉啟事」，請問，這是哪門子的民主國家？

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