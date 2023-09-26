信興蛋品被搜索 老董30萬交保想說話家屬急撇「麥共啦」

信興蛋品與台農蛋品因交代不清進口蛋去向，被依詐欺、販賣虛偽標記商品等罪移送檢方偵辦，高雄檢調昨天發動搜索，約談涂萬財與黃姓媳婦，兩人晚間近9時許移往雄檢複訊，直到12點兩人才結束訊問，檢方訊後認兩人無羈押必要，涂以30萬元交保、黃10萬元交保。

83歲的涂萬財緩步離開雄檢，被問到有無委屈，他一度開口「沒有意見」，疑似再想講話，隨後被一旁的家屬制止「麥共啦（不要講）」，律師則補充「讓老人家休息」，隨後在家屬護送下，坐上久候的賓士S系列轎車揚長而去。

台農、信興爆發進口蛋風波，國民黨高雄市黨部三度到地檢署按鈴，告發台農、農業部、畜產會等單位涉嫌犯詐欺、瀆職等罪，雄檢分案後與衛生局告發部分合併調查。

台農、信興兩家公司設址都在鹽埕區新樂街，台農負責人為信興蛋品董事長涂萬財媳婦，信興另在屏東九如涉有洗選工廠。