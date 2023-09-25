再被罰800萬元 台農董座：無法接受亂開罰單

台農蛋品董事長涂萬財日前爆料農業部要他承擔誤標效期的責任後，持續被政府開罰，高雄市政府日前重罰台農二八○萬元、信農五十萬元後，昨天再各罰兩公司四百萬元。短短十天，涂萬財就吞下高雄市府千餘萬元罰單，且全案已在九月十三日遭移送高雄地檢署偵辦。

涂萬財日前接受本報專訪時表示：「認錯是農業部要我講的，叫我擔下來，快點平息這件事情。」他喊冤說，政府對進口蛋效期無明確規範，「我很委屈了，若亂開罰我無法接受，將找律師提告」。

高市衛生局表示，經農業部提供資料協助稽查，衛生局多日比對，台農、信興蛋品公司之進口蛋品（巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓、土耳其）自一一二年三月至九月計有殼蛋五○二點八萬顆及提供信興蛋品公司加工用途蛋三二六點一萬顆，共八二八點九萬顆由該二公司向畜產會買斷。

經高雄市衛生局多次約談兩家公司，信興蛋品公司表示中央畜產會交付的蛋全數作為洗選殼蛋販售，前述加工用途蛋流向不明。以一般業界從運送到洗選合理損耗約百分之十五到廿估算，至少應有六六三萬顆洗選蛋出廠，扣除台農供貨某大型通路商之數量二三八萬顆落差極大。

衛生局指出，信興蛋品公司和台農蛋品公司無法提供完整進銷與報廢蛋品單據，蛋品流向不明數量達四二五萬顆，因此該局以台農、信興蛋品公司拒提供進銷單據並堅不吐實，有流向不明疑慮，衛生局依法各裁處台農與信農四百萬元並於九月十三日移請高雄地檢署偵辦。

針對進口蛋標示不明部分，北市蛋商公會理事長林天來說，會再找代理部長陳駿季討論，認為業者依農業部要求，將進口蛋加工成液蛋後，標示為台灣雞蛋，如今遭罰有失公允，會要求農業部說清楚。