進口蛋製液蛋標台灣 農業部：畜產會認知有誤 已改正

台中市衛生局昨查獲兩家替中央畜產會代工的液蛋製造廠，使用進口蛋，產地被標示台灣，喊冤是農業部人員所要求。農業部認為這是對於「實質轉型」認知與食藥署有落差所導致，農業部昨晚也為此緊急道歉，承認是中央畜產會對標示方式認知誤解，如今為畜產會代工的液蛋廠卻可能因此挨罰。

農業部表示，中央畜產會於六月間委託業者，將庫存的專案進口雞蛋，加工為冷凍殺菌液蛋後送回畜產會承租的倉儲轉庫存備用。當時對標示方式的解釋認知，以為可依照「進口貨物原產地認定標準」第七條第一項第一款規定，原材料經加工或製造後所產生的貨物與原材料歸屬的海關進口稅則前六位碼號列相異者，可認定為實質轉型，因此使業者將產地標示為台灣。

農業部坦言，直至七月，向衛福部確認始知應標示原產地才正確，畜產會獲知後即通知業者此後應以原產地標示。食藥署昨天則是發布新聞稿表示，液蛋產品係殼蛋僅經洗蛋、挑選、打蛋、分離、殺菌及包裝等製程，依據財政部與經濟部會銜公告「進口貨物原產地認定標準」，未改變食品本質，「非認屬實質轉型」，原產地標示應依其原料來源國標示之。

食藥署副署長林金富表示，有跟農業部說明過，進口的雞蛋經洗選、打成液蛋沒有經過實質轉型，依照食安法「巴西蛋打成液蛋，還是要標示原產地」。

林金富舉例說明，若生雞蛋加工成「滷蛋」，生米煮成「白飯」、生雞腿煮成「滷雞腿」，即為實質轉型，食品加工程序相當多元。至於白煮蛋、茶葉蛋及滷蛋是否應標示原料原產地，衛福部將持續收集意見研議，農業部若有意見都可以提出，會都廣納各方意見。

台農、信興蛋品 各再罰50萬元

【記者吳慧芬／高雄報導】高雄市衛生局昨天約談接受農業部委託洗選進口蛋的台農、信興蛋品董事長涂萬財，涂稱接受畜產會配給的進口蛋品都給信興蛋品洗選，再以台農蛋品名義全數送到全聯販售，衛生局認為涂與他的黃姓媳婦稱還有銷往其他蛋商、製造加工業，兩人說詞明顯不一，且未能提供完整進銷資料，繼日前以拒絕配合調查開罰台農蛋品卅萬元後，昨再分別罰台農、信興蛋品各五十萬元，涂萬財前後被罰一百卅萬元。