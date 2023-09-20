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媒體人爆：陳吉仲請辭前 有人急著放話操作很惡劣

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人認為，陳吉仲的請辭套路與前閣揆蘇貞昌一樣，都是在記者會後才在臉書宣布真的辭職。圖／聯合報系資料照
媒體人認為，陳吉仲的請辭套路與前閣揆蘇貞昌一樣，都是在記者會後才在臉書宣布真的辭職。圖／聯合報系資料照

農業部部長陳吉仲請辭過程在兩天內戲劇性地反轉，讓不少人感到震驚。但也有人認為陳吉仲不得不請辭，只因請辭消息提前在不對的人與時間「放出來」，猶如當初蘇貞昌請辭閣揆的歷程一樣，都是在否認之後，再於個人臉書上自行宣布辭職，才感覺整個過程很戲劇化。

媒體人張禹宣昨日先在臉書PO文指出：「我講了一整天，陳吉仲一定會下台，沒想到幸福來的那麼快！陳吉仲2000字聲明請辭獲准」。隨後又PO文分析陳吉仲兩日內請辭歷程的戲劇化原因。他認為最大重點在於，有人很「急」要放話操作，很惡劣。也認為陳吉仲請辭的消息從來都不是假的，「數個小時的模糊與真空時間」只代表了整件事情「在不對的時間，由不對的人放出來」。

張禹宣還說，放話的人還是造成雞蛋之亂的始作俑者，所以惡劣。他分析，陳吉仲的「華麗轉身」，本該落在週四的院會檢討報告，卻在週二提前見光死。原劇碼原本也是鞠躬盡瘁但遭到在野抹黑，以致「功成身退」。但請辭消息走光後，進程必須加速。「總而言之，陳吉仲沒有錯，只是造謠下的犧牲者」。

張禹宣覺得，陳吉仲從頭到尾「玩了一齣跟蘇貞昌當年一模一樣的套路」，也是選擇在記者會後才在臉書請辭。而林聰賢也必須下台，才能製造選情低迷的斷點，否則砲火只會轉向林聰賢。

雞蛋 農業部 陳吉仲 林聰賢 蘇貞昌

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