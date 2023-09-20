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中北北桃基 營養午餐禁用液蛋

聯合報／ 本報記者／連線報導

進口蛋爭議引起國內社會軒然大波，台中市長盧秀燕基於慎重，昨天開第一槍宣布即日起學校營養午餐「禁用液蛋」，一律使用現打蛋品，持續到市場雞蛋安全穩定為止。桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北及基隆市隨即宣布跟進，不過綠營直轄市首長不同調，台南、高雄昨維持符合認證的國產液蛋仍可使用。

全國教師工會總聯合會昨天晚間發出聲明，由於雞蛋是校園午餐的常見食材之一，呼籲校園停用「液蛋」，並啟動蛋品來源的專案聯合稽查。

盧秀燕昨指出，中市府明定校園午餐均限用國產蛋，教育局前天稽查全市供應學校午餐十九家團膳業者蛋品狀況，均符合規定，但查出部分使用「液蛋」烹飪。

盧秀燕說，液蛋雖均有國產來源證明，為求萬無一失仍決定加嚴，即日起暫停校園營養午餐使用「液態蛋」。此舉雖造成團膳業者麻煩，但當前是特殊情況，市府為捍衛食安，另有考量。

桃園市長張善政與台北市長蔣萬安均表示，日前發現不肖廠商將進口蛋製成液蛋標示為台灣，企圖魚目混珠，考慮中央尚未清楚說明進口蛋流向，擔心相關業者不慎誤用，即日起禁止營養午餐使用液蛋，後續也會持續全面稽查。新北市也基於相同考量宣布暫停使用液蛋。

新北餐盒公會理事長魏聖哲認為，台中先停用液蛋，其他縣市陸續跟進，晚間收到消息，業界人仰馬翻緊急調殼蛋；他認為成本雖然不會增加，但製作團膳打蛋費時，第一顆蛋打到第一萬顆蛋，食安環境可能改變，食安風險恐增加，也怕備貨來不及。

雞蛋 農業部

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