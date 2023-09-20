進口蛋標國產 雙北學生吃下肚

巴西等國進口蛋爭議延燒，新北衛生局也宣布查獲「福商勝蛋品公司」混合進口蛋和國產蛋加工製成液蛋，產地卻標示台灣，還流向雙北四家團膳業者，已知至少廿家暑期輔導班、至少九百名學生入肚，最高將罰二億元，並移送檢方查明來源及流向。教育局證實「福商勝蛋品」液蛋供應給新北市學校營養午餐，也移請衛生局擴大追查。

雙北有十四家團膳業者，福商勝供應其中四家蛋品。新北餐盒公會理事長魏聖哲說，福商勝蛋品公司供蛋給雙北團膳業者，影響範圍非常廣，受影響的學生數恐不僅近千人。所幸出問題的是六至八月的混合液蛋，學校當時多在暑假未供餐，烘焙業者影響較大。

新北衛生局食藥科長楊舒秦說，稽查轄內七家液蛋業者，查獲「福商勝蛋品公司」曾向中央畜產會購入三批分別來自巴西、土耳其及美國的進口蛋，並與國產蛋混合加工，製成未殺菌液蛋共二萬九七四公斤，今年六至八月間出貨給分布在北部縣市的食品業者，包括盒餐、烘焙業者等，卻僅標示台灣，涉嫌虛偽標示，將處六萬元至二億元罰鍰。

北市衛生局副局長兼食安官李碧慧昨天帶隊至北市唯一一家團膳業者稽查，也發現福商勝蛋品出貨紀錄，業者八月用其中四十公斤的蛋，製作廿家暑期輔導補習班九○○人份餐點，但蛋品並無逾期，後續移請新北衛生局調查。

福商勝表示，他們不知該如何標示，才這麼做。團膳業者直呼倒楣，並透露「福商勝蛋品」被稽查後，前晚竟還傳聲明給合作的團膳業者，聲稱「使用國產蛋」。新北市教育局表示，已要求團膳業者及學校強化驗收機制，並主動要求食材供應商提供佐證資料。

另外，北市府前天稽查畜產會，發現畜產會登錄不實、未依規定投保產品責任險，昨天約談後開罰十六萬元。另，畜產會未依規定登錄完整倉儲資訊，違反食安法，每案裁罰八萬元，後續若再查到仍會續罰。畜產會若不限期提供進口蛋品的所有流向，北市府也會依食安法第四十七條開罰，金額都是三至三○○萬。