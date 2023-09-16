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輔導洗選蛋正確標示 下周起稽查

聯合報／ 記者許政榆彭宣雅／台北報導
進口蛋有效日期到底該怎麼標，引發討論，食藥署將與農業部同步輔導業者「正確標示效期」。圖為國產雞蛋洗選分裝過程。記者杜建重／攝影
進口蛋有效日期到底該怎麼標，引發討論，食藥署將與農業部同步輔導業者「正確標示效期」。圖為國產雞蛋洗選分裝過程。記者杜建重／攝影

進口蛋有效日期到底該怎麼標？農業部指出是由食藥署訂定並執法稽查，卻被農業粉專Lin bay好油板主林裕紘批評「無賴講法」，禽畜產品輔導是農業部、後市場稽查是食藥署。當業者不曉得進口蛋冷藏轉常溫保存多久時，農業部該輔導。食藥署副署長林金富表示，農業部與好油板主說法都對，十八日起，食藥署與農業部將啟動後市場稽查並同步輔導業者「正確標示效期」。

台農將進口的巴西蛋，洗選後加上一個月，當作蛋品最後的效期，因超過進口巴西蛋本身的效期，高雄市衛生局已表明將依食安法從重開罰，最高可罰四百萬。台農董座涂萬財稱，農業部未提供相關效期文件，詢問食藥署效期能否標示洗選後一個月，得到「依慣例標示即可」的回覆，強調他是誤標。

農業部畜牧司長張經緯日前受訪指出，有效期限相關規範、執法主管機關為衛福部食藥署，並非農業部。此話遭林裕紘直指，「農業部的這樣回答，是相當無賴的講法。」他說，食品良好衛生規範準則（ＧＨＰ）第十五條第二款規定，成品有效日期之訂定，應有合理依據；必要時，應為保存性試驗。禽畜產品輔導是農業部、後市場稽查是食藥署。

林金富表示，兩者的說法「講的都沒錯」，至於進口蛋如何正確標示，他說，所有進口蛋品的輸入許可證中，都有註明有效日期，不論洗選的日期為何，有效日期不得超過進口蛋本身的保存期限。

他表示，食藥署與農業部下周起，將啟動國內洗選蛋後市場稽查，以及全面共同輔導洗選蛋場的標示輔導，架上陳列的蛋品若與台農一樣，標示不實，將依法開罰，尚未上架蛋品，則優先輔導，不裁罰。

雞蛋 農業部 衛生局 巴西 食安 衛福部

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