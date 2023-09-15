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蛋非屬加工食品 學者促訂規範

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
台農蛋品洗選後標示的有效期限引發國人疑慮。記者林澔一／攝影
台農蛋品洗選後標示的有效期限引發國人疑慮。記者林澔一／攝影

國內因缺蛋而自巴西進口，因台農蛋品洗選後標示的有效期限引發國人疑慮。食藥署副署長林金富表示，進口蛋進口依法報驗，洗選販售仍為散裝食品，無須標示有效期限，但「要標就要標對」。但專家表示，蛋品洗選後效期會縮短，同時，對於從源頭到販售間的衛生安全，食藥署應要訂出規範。

專案進口雞蛋頻出包，外界建議食藥署應針對進口雞蛋擬定效期、運送等規範。董氏基金會營養組主任許惠玉表示，雞蛋進口來台，源頭是否乾淨？是否在適當溫度下保存？從源頭到上架販售中間這段的衛生安全是否有把關？跟牛奶的加工一樣，一旦某個環節有汙染，就容易釀成食安問題。

雞蛋即使經過洗選仍非屬加工食品，目前根據食安法並未規定蛋品得標示有效期限。許惠玉說，即使有香料今天過期，但只要做成蛋糕麵包，有效期限就可以重新計算，雞蛋不列入加工食品，目前不強制標示保存期限，只說「要標就要標對」，對於食安的標準似乎需要加強。

屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌表示，雞蛋的保存長短與儲存條件、包裝息息相關，若冷鏈控制得宜，蛋品可存放四個月，但得確保冷鏈在運輸過程中沒有中斷也沒有出現其他變化。

林金富表示，台灣對蛋、肉類等動物性產品進口採「系統性查核規範」，必須確認兩國間的管理體系「實質等同」，巴西蛋品採百分百逐批查驗措施，此次巴西進口七十五批雞蛋，全數逐批檢驗，合格才輸入。

雞蛋 農業部 食藥署 食安

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