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毒物專家：蛋易受到汙染 不宜久放

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
超思進口巴西蛋昨再爆出保存期限問題。我國雞蛋從雞舍輸送到分裝場後，經由人工挑選撿出次級蛋，再透過照光的方式，挑出有水痕、粗殼、變形或是破蛋。記者杜建重／攝影
超思進口巴西蛋昨再爆出保存期限問題。我國雞蛋從雞舍輸送到分裝場後，經由人工挑選撿出次級蛋，再透過照光的方式，挑出有水痕、粗殼、變形或是破蛋。記者杜建重／攝影

食藥署掛保證，透過海運輸台的巴西雞蛋因塗抹食用蠟，可保存四個月。不過，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，大賣場、超市所販售的洗選蛋，保存期限僅四個星期，若發現蛋殼些微破損就應捨棄，以免感染金黃葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌。

「雞蛋很容易受到微生物汙染」，顏宗海說，雞蛋放置太久還食用下肚，可能引起急性腸胃炎，常見症狀為惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒；多數人服藥後就可康復，但長者、幼兒、懷孕婦女或糖尿病肝硬化等免疫力較差族群，可能合併脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒、敗血症，嚴重時恐有生命危險。

顏宗海指出，雞蛋容易遭微生物汙染，尤其是沙門氏菌，在大賣場販售的盒裝蛋，買回家後存放時間不宜超過四周，且應存放四度Ｃ的冰箱冷藏環境，但不可放在冰箱門，一來溫度不夠冷，再者溫差較大，將縮短雞蛋保存期限。

顏宗海提醒，蛋殼破損、發霉或打蛋時聞到臭味就不可食用，應盡速丟棄，也要避免食用生蛋、半生熟蛋，應烹調煮熟確保安全無虞。

經人工挑選後的雞蛋，必須經過次氯酸水的消毒和烘乾後，才能分級包裝。記者杜建重／攝影
經人工挑選後的雞蛋，必須經過次氯酸水的消毒和烘乾後，才能分級包裝。記者杜建重／攝影

【記者胡瑞玲／台北報導】中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，能進到台灣的進口雞蛋，代表在海關檢驗沒問題，雞蛋本身只要不會太髒或非產自禽流感疫區，就無防疫問題；國外業者並非一定得先洗選再進口，進台灣後再洗選才能保證不出錯。

高傳謨說，冷藏雞蛋運抵台灣、送往洗選場洗淨前，會先退冰回溫，再以溫水洗淨，日前發生進口蛋發霉狀況就是退冰時間不夠，導致洗完後，蛋殼冒汗就馬上包裝而發霉，他認為只要做好洗選ＳＯＰ，本土或進口蛋都符合衛生安全。

至於進口蛋是否能保存四個月？高傳謨說，只要冷藏得宜，維持在攝氏二至三度之下，就算保存半年都算新鮮，消費者不必過度擔心。

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