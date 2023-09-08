聽新聞
test
0:00 / 0:00

「超佛甲乙方」 若沒貓膩 恐難服眾

聯合報／ 記者侯俐安
農業部長陳吉仲前天親上火線公布合約。 記者曾原信／攝影
農業部長陳吉仲前天親上火線公布合約。 記者曾原信／攝影

超思案疑雲連環爆，農業部陳吉仲前天親上火線、公布合約，謎團卻「愈解愈謎」，遠在史瓦帝尼的蔡英文總統表態相信過程「禁得起檢驗」。但還有許多疑問未解，蔡總統就能跨海背書，彷彿去年新竹市前市長林智堅論文抄襲案，蔡總統稱「相信智堅沒有抄襲」、「全黨挺一人」翻版。

國內連兩年缺蛋，近來在野黨接連爆出資本額僅五十萬元的超思公司，今年執行進口巴西雞蛋時，獨攬八八一四萬顆蛋，占進口量的六成。全案從超思背景、補貼價格、報價合約、請款方式，再爆出巴西禽流感疫區，農業部始終遮遮掩掩。

陳吉仲前天終於親上火線解惑，但隨著農業部公布畜產會與超思進口雞蛋合約書，卻引發更多爭議。

從合約可見，畜產會、超思彷彿「超佛甲乙方」。依照合約，超思報價單可向畜產會請款、退換貨衍生的費用也可以請款；這已經夠佛了，沒想到，超思卻更加佛心，代墊貨款近七億，沒有事先請款，檢驗不合格退運或銷毀，也自行吸收。這當中沒有貓膩？恐怕也難很服眾。

進一步從巴西關務資料顯示雞蛋離岸價為三點四一億，抵台卻成為四點七億，中間價格落差，也引發更多的聯想。

然而，民眾合理的懷疑，政院未就問題正面回答，卻以「無限上綱」、「任意謾罵」回應；尤其，執行專案的畜產會主委林聰賢也至今神隱，反倒應是監督單位農業部公親變事主，陳吉仲宛如超思發言人，角色錯亂，更讓這把超思之火，愈燒愈旺，難保不會如去年林智堅案對九合一選舉「一屍五命」效應，成為明年總統大選的破口。

超思合約爭議 製表／彭宣雅
超思合約爭議 製表／彭宣雅

超思 雞蛋 農業部 陳吉仲

延伸閱讀

陳吉仲出示超思報價單 游淑慧：農業部特意模糊化這一點

超思進口蛋疑雲說漏嘴？國民黨籲陳吉仲拿出「本票」

影／赴監院告發陳吉仲 國民黨團呼籲追查農業部行政失職

超思雞蛋爭議燒 國民黨團赴監察院告發陳吉仲圖利

相關新聞

追1.3億價差！超思進口蛋巴西報關3.41億…抵台變4.7億

超思專案進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲前天公布超思合約內容，從費用明細表可見今年三到七月共進口八八一四萬顆雞蛋，超...

藍批超思進口蛋 竟免申報牧場

農業部長陳吉仲前天親自澄清超思進口雞蛋爭議，仍難化解疑慮。國民黨昨天舉行記者會再批評，農業部公布與超思的採購合約遭抓包公...

「超佛甲乙方」 若沒貓膩 恐難服眾

超思案疑雲連環爆，農業部長陳吉仲前天親上火線、公布合約，謎團卻「愈解愈謎」，遠在史瓦帝尼的蔡英文總統表態相信過程「禁得起...

陳吉仲成超思發言人 藍兵分二路告發陳涉圖利

農業部進口雞蛋專案，外界質疑合作廠商超思背景及雞蛋價差，農業部長陳吉仲前天分別控告台北市議員徐巧芯及前立委邱毅，藍營昨天...

公文曝光！食藥署不知超思進口蛋來源 藍委：極可能禽流感風險蛋

超思公司從巴西進口雞蛋議題引起關注，國民黨立委洪孟楷今在臉書發文表示，食藥署終於回覆公文說，超思公司進口雞蛋不需要申報，...

農業部：超思代墊執行優於合約

農業部長陳吉仲前天親上火線，公布超思採購合約，強調沒有補貼超思等專案進口的九家貿易商，而是超思先代墊付款近七億元，再向畜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦