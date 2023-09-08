「超佛甲乙方」 若沒貓膩 恐難服眾

超思案疑雲連環爆，農業部長陳吉仲前天親上火線、公布合約，謎團卻「愈解愈謎」，遠在史瓦帝尼的蔡英文總統表態相信過程「禁得起檢驗」。但還有許多疑問未解，蔡總統就能跨海背書，彷彿去年新竹市前市長林智堅論文抄襲案，蔡總統稱「相信智堅沒有抄襲」、「全黨挺一人」翻版。

國內連兩年缺蛋，近來在野黨接連爆出資本額僅五十萬元的超思公司，今年執行進口巴西雞蛋時，獨攬八八一四萬顆蛋，占進口量的六成。全案從超思背景、補貼價格、報價合約、請款方式，再爆出巴西禽流感疫區，農業部始終遮遮掩掩。

陳吉仲前天終於親上火線解惑，但隨著農業部公布畜產會與超思進口雞蛋合約書，卻引發更多爭議。

從合約可見，畜產會、超思彷彿「超佛甲乙方」。依照合約，超思報價單可向畜產會請款、退換貨衍生的費用也可以請款；這已經夠佛了，沒想到，超思卻更加佛心，代墊貨款近七億，沒有事先請款，檢驗不合格退運或銷毀，也自行吸收。這當中沒有貓膩？恐怕也難很服眾。

進一步從巴西關務資料顯示雞蛋離岸價為三點四一億，抵台卻成為四點七億，中間價格落差，也引發更多的聯想。

然而，民眾合理的懷疑，政院未就問題正面回答，卻以「無限上綱」、「任意謾罵」回應；尤其，執行專案的畜產會主委林聰賢也至今神隱，反倒應是監督單位農業部公親變事主，陳吉仲宛如超思發言人，角色錯亂，更讓這把超思之火，愈燒愈旺，難保不會如去年林智堅案對九合一選舉「一屍五命」效應，成為明年總統大選的破口。