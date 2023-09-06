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超思進口蛋 台報價被爆比日貴

聯合報／ 記者侯俐安彭宣雅王勇超／連線報導
國民黨立委王鴻薇（中）、台北市議員徐巧芯（左）、游淑慧（右）昨天抨擊政府進口雞蛋圖利超思公司。記者胡經周／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）、台北市議員徐巧芯（左）、游淑慧（右）昨天抨擊政府進口雞蛋圖利超思公司。記者胡經周／攝影

超思進口巴西蛋爭議愈演愈烈。農業部長陳吉仲前天受訪表示，超思從巴西進口的蛋「報價較低」，是超思將巴西原本要賣到日本的雞蛋訂單「搶到台灣」。不過，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘昨在臉書質疑，經他查詢日本關務資料，巴西賣到日本雞蛋每顆平均新台幣三點八元一顆，進口到台灣則是五點一元，「陳吉仲部長，怎麼又說謊了？」

而農業部專案進口雞蛋資金來源也爆出爭議。農業部原表示是以農業發展基金支應近五點七億採購費用，如今卻傳出是中央畜產會向農業金庫貸款支應，外界質疑農業部把農業金庫當成小金庫，有違法之虞。藍營表示，只要向銀行借錢都需要擔保品，非政府部門的畜產會向農業銀行貸款時，提供哪些擔保品？質疑已違反銀行法，後續將調閱資料告發。

超思進口蛋的爭議如滾雪球般，農業部長陳吉仲（前）昨天回批國民黨立委的指控與事實完全不符合。記者王燕華／攝影
超思進口蛋的爭議如滾雪球般，農業部長陳吉仲（前）昨天回批國民黨立委的指控與事實完全不符合。記者王燕華／攝影

陳吉仲前天說，超思有從日本進口雞蛋的經驗，也有從巴西進口雞蛋到日本的實績，超思到岸價甚至還遠低於兩家貿易商的報價。他也透露，超思雞蛋報價較低，是超思將巴西原本要賣到日本的雞蛋訂單「搶到台灣」，因此超思進口巴西雞蛋的到岸價和巴西蛋到日本價一樣，每顆四點九四元到五點九元之間。

不過，「Linbay好油」從日本財務省貿易統計網站，查詢各月統計的資料，每月雞蛋到日本關口的價格跟數量，一公斤以台灣十六點六六六顆（一顆六十公克）算法，巴西到日本的雞蛋從一顆新台幣三點五元漲到四點○元，平均是三點八元一顆。

「Linbay好油」說，而台灣進口巴西雞蛋的平均價格是一顆五點一元。換句話說，超思買的巴西雞蛋比到日本的貴，「價格怎麼會一樣呢？」

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，當初鎖定哪些國家可合乎我國防檢疫規範，就讓各代理貿易商報價、比價，選擇有價格優勢貿易商執行採買任務。由於都是第一次採買，只能透過貿易商報價比較。

他說，至於各國之間的採買價格，牽涉數量、折扣，還有採購的時間點都不太一樣，無法比較採買的進價，且我國第一次進口，也沒有前例可循。

超思代表人秦語喬昨天發聲明指出，超思依規定條件參與專案，當初只知全力找蛋源紓解蛋荒，未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的，進口蛋的關稅百分之卅、營業稅百分之五及清關費用、管銷成本等支出由畜產會吸收，所謂差額就是這些費用，貿易商獲得的是貨款而非補助款，遭誤解、公審實在痛心難過。

超思 雞蛋

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