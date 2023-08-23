尼國提案「排台納中」表決通過 我退出中美洲議會

中美洲議會（ＰＡＲＬＡＣＥＮ）廿一日發布聲明，批准中國大陸成為該機構常駐觀察員，取消台灣的常駐觀察員地位。我外交部昨天表示，我國政府對此事表達最嚴正的抗議，為維護國家主權及尊嚴，即日起退出中美洲議會。

路透報導，由瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加六國議會組成的中美洲議會在馬納瓜會議期間宣布此一決定。中美洲議會指出，尼加拉瓜「排台納中」的提案，以聯合國二七五八號決議為基礎，驅逐台灣納入中國，並視台灣為中國的一省，取消台灣作為獨立國家觀察員的資格。

我方抗議 操弄一中原則謬論

自薩爾瓦多、宏都拉斯和尼加拉瓜先後與我斷交並與中國大陸建交以來，大陸在中美洲影響力持續壯大。此前，大陸已與哥斯大黎加、巴拿馬和多明尼加建交。目前中美洲議會的六個成員中，僅剩瓜地馬拉仍是我友邦。

外交部發言人劉永健昨天表示，我國與瓜地馬拉的邦誼穩固如昔。他指出，每一個國際組織的章程，以及入會規定都不相同，不可一概而論，我國雖退出中美洲議會，但對於我國在中美洲銀行（ＣＡＢＥＩ）及中美洲統合體（ＳＩＣＡ）的運作沒有影響。

外交部表示，中美洲議會成立宗旨為推動及擴大中美洲國家的合作，增進區域內民眾福祉，鞏固民主政治，以促進中美洲地區的統合與和平。中華民國（台灣）支持及認同此一理念，自一九九九年即加入成中美洲議會的區域外永久觀察員，一直都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。

外交部批評，對於尼國奧蒂嘉（Daniel Ortega）政權錯誤引用聯合國大會第二七五八號決議及操弄所謂「一中原則」謬論，謀奪我國在中美洲議會的權益，嚴重傷害台灣與中美洲人民多年來的合作及情誼，凸顯中國處心積慮破壞中美洲民主及在區域擴張的野心。外交部強調，對於尼、中兩國在中美洲議會損害我國權益，我政府強烈譴責。

藍籲中共 正視中華民國存在

劉永健表示，在中美洲議會表決通過「排台納中」案前，外交部已掌握事態發展，連月透過駐外館處向中美洲議會的主席團、外委會及各國議員說明，盡力爭取並凝聚友我議員的支持，且三度致函中美洲議會的議長、主席團和外委會。不過該案在中美洲議會的討論歷經三個小時，最終仍以七十三票支持、卅二票反對、九票棄權的票數通過。

國民黨指出，我國於一九九九年起即加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭中共取代，此為重大外交挫敗；國民黨也呼籲中共當局，應正視中華民國存在的事實。民眾黨立委提醒，政府相關部會必須確實掌握中國在拉丁美洲政治及外交發展情況，並評估對台灣參與的中美洲統合體及中美洲銀行的影響。