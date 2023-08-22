中美洲議會「排台納中」 北京向瓜地馬拉招手

中美洲議會（Parlacen）周一（8月21日）通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」法案，台灣外交部表示，為了維護「國家尊嚴」，即日起退出中美洲議會，並譴責中國打壓台灣參與國際事務。

在尼加拉瓜首都馬那瓜舉行會議的中美洲議會通過新法後發出聲明，援引聯合國1971年將台灣驅逐出聯合國的決定，稱台灣是「中國的一省，失去作為獨立國家參與的資格」。

近年來，隨著中美洲議會成員國尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯、巴拿馬和多明尼加共和國與台灣斷交，北京擴大了在中美洲的影響力。

領導美國參議院西半球外交關係小組委員會的美國民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）和共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）都譴責了這次投票。

參議員們在一份聯合聲明中表示：「自1999年以來，台灣作為中美洲議會常駐觀察員，一直是其強有力的合作夥伴，鼓勵我們西半球的善政和經濟發展。」

參議員們還指責中國破壞民主，阻礙地區發展，並使新疆地區的維吾爾人遭受包括種族滅絕在內的無數侵犯人權行為。中國堅決否認在新疆存在任何侵權行為。 其駐美國大使館沒有立即回應置評請求。

中美的貝裡斯和南美巴拉圭與台灣尚有邦交，但美國官員擔憂巴拉圭可能是美洲下一個轉向與中國建交的國家。

瓜地馬拉動向受矚目

目前瓜地馬拉是中美洲人口最多的國家，也是唯一仍然承認台灣的中美洲議會成員國。在20舉行的第2輪總統決選中，64歲中間派「種子運動黨」（Movimiento Semilla）候選人阿雷巴洛（César Bernardo Arévalo de León）勝選，擊敗前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。

阿雷巴洛曾主張在維持與台灣邦交的前提下，尋求與中國發展關係，但北京希望進一步發展與瓜地馬拉的外交關係。

中國外交部發言人汪文斌說：「近日，瓜地馬拉各界人士在接受採訪時，紛紛表達期待同中國建交的迫切願望，充分說明發展對華關係，符合危地馬拉根本利益和人民心聲。」

台灣外交部則是發出祝賀，並表示阿雷瓦洛總統曾在1994年擔任瓜地馬拉外交部次長期間訪台，「對於台瓜兩國友好邦誼具深刻認識，此次大選期間也在公私場合多次表達支持與我國維持邦誼的立場。」

（路透社等）

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