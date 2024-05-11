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小S女兒Elly逆天長腿時尚照被讚「根本超模、神似金高銀」 背景洩帝寶豪華庭院
小S（徐熙娣）Elly（許曦文）申請上美國頂尖名校南加州大學和柏克萊加州大學商學院，成績優異，引關注，10日她分享時尚美照，一雙長腿讓人羨慕，更直呼：這腿好逆天。網友還讚Elly獨特氣息「根本超模！」，也有人認為Elly神似韓國百想影后金高銀。
此外，Elly拍攝背景的歐風建築被網友指出地點似乎就是豪宅帝寶的庭院，還有評論直接寫了「很會在家樓下拍照」。而早前小S曾曝光家中內部擺設，如今公開庭院也引人注目。
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