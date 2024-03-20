獨／唐禹哲和千金女友已有孩子？蘇小軒PO文：證實一切
唐禹哲和小13歲未婚妻蘇小軒近日帶2歲小孩出門，遭媒體直擊，先前他才認了和前女友早已有11歲兒子，這次被疑和未婚妻蘇小軒二度未婚先孕。對此唐禹哲和蘇小軒共同發出聲明。
唐禹哲在接受本報專訪時表示，狗仔拍到的不是他的家，而是親戚家。至於先前爆出前女友的網紅友人放話，但他擔心孩子受影響所以不予回應，希望能保護孩子。
唐禹哲表示：「了解我的人都知道，其實我私底下生活習慣低調，不喜歡張揚，爭搶，不工作時候也沒特別喜歡人多的地方，所以之前除了自己，也不是很希望我的任何家人因為我被注目，或公開去說，所以很多事情選擇不回應，想给家人空間和保護。 但這樣的決定，也是兩面刃，但不管怎麼樣，都希望我身邊的每個人都能好，以後如果想看，我來跟大家分享，也希望大家祝福」蘇小軒則PO出和孩子合照，表示「本來想找個好時機跟大家說的」。認了雙方已有孩子。
39歲的唐禹哲去年參加「披荊斬棘」第三季翻紅，勾起許多觀眾對「終極一班」的回憶，唐禹哲演藝事業也達人生巔峰，並在節目中求婚小13歲的富家千金蘇小軒。唐禹哲求婚成功後馬上被曝有私生子，他承認此事，稱11年前與女友意外懷孕，兩人共同決定生下小孩，但最終沒有在一起，而蘇小軒也很快接受這個比自己小15歲的繼子。
3月20日，唐禹哲和蘇小軒帶娃的畫面被媒體直擊，不過孩子看起來只有2歲，今天兩人已鬆口認了已有孩子朝幸福方向邁進。
更多推薦
▪夫妻上床還要人教？男星自曝和妻拍床戲竟有親密指導
▪流量女王楊冪曬收工照 「小拇指」短到離奇網笑了
▪劉品言床戰法國帥哥 自己討論「招式」超害羞
▪拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言