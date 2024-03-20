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獨／唐禹哲和千金女友已有孩子？蘇小軒PO文：證實一切

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
蘇小軒是和泰大千金。圖／和泰大千金提供
蘇小軒是和泰大千金。圖／和泰大千金提供

唐禹哲和小13歲未婚妻蘇小軒近日帶2歲小孩出門，遭媒體直擊，先前他才認了和前女友早已有11歲兒子，這次被疑和未婚妻蘇小軒二度未婚先孕。對此唐禹哲和蘇小軒共同發出聲明。

唐禹哲在接受本報專訪時表示，狗仔拍到的不是他的家，而是親戚家。至於先前爆出前女友的網紅友人放話，但他擔心孩子受影響所以不予回應，希望能保護孩子。

唐禹哲表示：「了解我的人都知道，其實我私底下生活習慣低調，不喜歡張揚，爭搶，不工作時候也沒特別喜歡人多的地方，所以之前除了自己，也不是很希望我的任何家人因為我被注目，或公開去說，所以很多事情選擇不回應，想给家人空間和保護。 但這樣的決定，也是兩面刃，但不管怎麼樣，都希望我身邊的每個人都能好，以後如果想看，我來跟大家分享，也希望大家祝福」蘇小軒則PO出和孩子合照，表示「本來想找個好時機跟大家說的」。認了雙方已有孩子。

39歲的唐禹哲去年參加「披荊斬棘」第三季翻紅，勾起許多觀眾對「終極一班」的回憶，唐禹哲演藝事業也達人生巔峰，並在節目中求婚小13歲的富家千金蘇小軒。唐禹哲求婚成功後馬上被曝有私生子，他承認此事，稱11年前與女友意外懷孕，兩人共同決定生下小孩，但最終沒有在一起，而蘇小軒也很快接受這個比自己小15歲的繼子。

3月20日，唐禹哲和蘇小軒帶娃的畫面被媒體直擊，不過孩子看起來只有2歲，今天兩人已鬆口認了已有孩子朝幸福方向邁進。

蘇小軒PO出和孩子合照。圖／當事人提供
蘇小軒PO出和孩子合照。圖／當事人提供

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