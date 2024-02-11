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奧斯卡一步之遙？「奧本海默」諾蘭獲美導演工會獎

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
克里斯多夫諾蘭獲美國導演工會獎。圖／摘自IG
克里斯多夫諾蘭獲美國導演工會獎。圖／摘自IG

好萊塢票房名導克里斯多夫諾蘭，過往雖然深受影迷推崇，卻和奧斯卡金像獎緣慳一面，數度獲提名皆未能勝出。今年情況可望改變？被視為奧斯卡最佳導演前哨奬的美國導演工會奬，已將最佳劇情長片導演的大獎頒給執導「奧本海默」的他，使他在台灣時間3月11日舉行的奧斯卡頒獎典禮上獲獎機率領先其他對手。

過去20年來，奧斯卡最佳導演得主和美國導演工會奬最佳劇情長片導演得主只有2次不同，其中「亞果出任務」班艾佛列克在奧斯卡最佳導演沒獲提名，是當年最大爭議之一，也使他在奧斯卡之爭提前出局，今年諾蘭已連奪一堆前哨大獎，極有厚望抱回小金人、終結悲情。

「奧本海默」被看好將是本屆奧斯卡金像獎的大贏家。圖／摘自IMDb
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