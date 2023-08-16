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新竹棒球場報告 高虹安：不是很妙

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市長高虹安涉貪前天遭起訴，她在記者會爆料，兩周前剛完成前市長林智堅棒球場案行政調查報告，並移送監察院，高虹安昨再透露，上月邀美國大聯盟MLB場務專家開挖新竹棒球場，分析報告前天已送達市府，初步看了一下，「只能說不是很妙」，會盡速對外公布。

高虹安昨到新竹市天公壇參拜，媒體問及新竹棒球場改善狀況與進度，她說美國大聯盟的報告前天已送達市府，由於是全英文，已請專業廠商翻譯，詳細內容還要與專家討論。

高虹安說，大聯盟廠務專家提供的報告非常專業，包括土壤檢測及比對，還有整個棒球場內的土層，每層狀況和排水情形都做詳細分析。

她相信，若要把棒球場做好，並獲得國際認可，這分報告非常重要，市府絕對會認真檢視內容。

高虹安 貪汙

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