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侯提「以核減煤」學者：務實但無作法

聯合報／ 記者劉懿萱胡瑞玲／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜昨公布能源政策，要在通過安檢前提下重啟核四，引發熱議；圖為核四龍門施工處的指示牌，因停工多年，被裝反也無人聞問。記者杜建重／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨公布能源政策，要在通過安檢前提下重啟核四，引發熱議；圖為核四龍門施工處的指示牌，因停工多年，被裝反也無人聞問。記者杜建重／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨提核電廠延役、重啟政見，並在二○四○年達到「無煤台灣」目標，核工專家認為侯「以核減煤」的政見務實，但沒提具體作法；另一派學者認為，福島核災後，全球對核能延役有更嚴格的安全規範，若核一、二用新的標準，重啟、延役並不樂觀，換算處理核廢料的成本也是問題。

清大核工所特聘教授李敏指出，民進黨政府錯誤的能源政策，讓台灣電力系統陷入泥淖，目前供電量尚可應付是因為經濟發展衰退，並非全盛時期用電量，侯友宜提出核一到核三延役、重啟核四是「滿務實、滿好的政見」。

但李敏指侯友宜提的能源政策，能源配比雖很明確，但沒有具體方案，好比小型核電廠ＳＭＲ、核融合要如何發展也沒說。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸指出，民進黨政府被詬病的是再生能源占比太高、過於躁進，侯的再生能源方案也有點躁進，再生能源二○三○年占比百分之廿七偏高，應調降至百分之廿一至廿二的可行性較高，以符合減碳及能源安全要求。至於侯的核電占比百分之十二略微保守，百分之十二其實就是三座核電廠延役。

葉宗洸認為核融合必須持續觀察，核四一號機若再次安檢順利，有機會在二○三○年前商轉，進一步降低火電占比，有助提升整體清潔能源發電量。

中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，重啟核電會有安全規範、核災危害、成本高漲等三大問題，尤其是福島核災後，全球對核能延役有更嚴格的安全規範，若核一、二用同樣的標準，重啟並不樂觀。

此外，核一、二都在北部，莊秉潔表示，若發生核災，台北市約百分之七十一土地會變成永久撤離區，好不容易核一、二廠均除役，達成非核家園政策，台灣真的還要回去受威脅嗎？他並指核廢料要看管十萬年，加上回饋金等經費，攤下來一度電的成本將高達廿元，都會反映到電價，「以氣減煤」仍是目前最好的過渡方案。

李敏認為，要恢復核能，核安很重要，但負責核安的原能會位階太低，九月後還要降階成核安會，總統參選人應關注這一點。

2024選舉 2024總統選舉 核四 侯友宜 核電 電價 減碳

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