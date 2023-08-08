碳交所董座林修銘：國內分二大機制

經濟日報／ 記者盧宏奇／高雄報導

臺灣碳權交易所董事長林修銘表示，未來碳交所將依各種碳權性質及對象不同，分為三大交易板塊，除國外碳權外，國內碳權交易部分，則分為自願減量額度交易及增量抵換交易等二類。

至於上路交易時間，林修銘指出，今年底前應該有國外碳權商品上架，國內碳權要等主管機關環保署碳交易子法到位，有碳定價可以參考後，最快明年第1季就有機會落實機會，目標是抓明年上半年。

針對國內碳權部分，根據「溫室氣體自願減量專案管理辦法（2023.6.29草案預告）」，碳交所將推出自願減量額度交易服務，讓國內企業可依需求在交易平台上，公開透明的移轉、交易或拍賣給有碳費抵減或增量抵換需求者，未來亦可因應國內減碳規範，例如抵減碳費等。

自願減量額度包括林業與非林業型專案，透過交易平台的多元減量誘因機制，可激發各界投入減碳行列，再依照減量技術發展情形穩步調整對策，最終邁向淨零目標。

林修銘解釋，自願減量不會只優先推動植林或造林，舉例來說，包括工廠中的製程或鍋爐的技術，甚至農業、漁船更換LED燈帶來的減碳技術的運用等，都會成為碳權的多方面來源。

而且自願減量最重要是賣方向環保署進行專案申請，如果符合可測量、可報告、可驗證等多項原則，並獲得認可，就可以獲得碳權，並可達到抵碳費、實現碳中和等需求。

增量抵換額度交易部分，林修銘說，包括民眾汰換老舊汽機車為電動車、農民汰換老舊農機為電動農機等，都可取得並透過平台出售給環評單位，這原本在環保署就有一個平台，未來將轉移至碳交所。

在國外碳權部分，碳交所目前已與Gold Standrad（黃金標準）進行多次跨國會議，雙方預計於9月簽署MOU，就提供企業合規及高品質（High-Integrity）的國際碳權進行合作。

林修銘表示，台灣企業於全球半導體、資通信、紡織和金屬等產業皆具有舉足輕重地位，未來面對國際碳關稅的逐步實施，蘋果、谷歌等國際大廠對於供應鏈減碳的要求，以及企業自身的碳中和需求，國家及企業將面臨更多壓力與挑戰。

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