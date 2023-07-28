颱風後「巡倒清刷」防蚊孳生 清掃勿打赤腳

台灣本島脫離颱風杜蘇芮暴風圈，陸上警報解除。颱風後2週常是病媒蚊指數高峰，疾管署今天提醒，民眾務必清除孳生源，勿赤腳或穿拖鞋整理環境，並可用稀釋漂白水擦拭屋內。

國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生接受中央社記者採訪指出，因為大雨後容器積水，增加許多孳生源，通常颱風後1到2週病媒蚊密度會增加；至於增加情況，則看容器量和溫度變化，容器多、氣溫高，就會增加得很快。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧告訴中央社記者，颱風強風豪雨過後，務必落實防疫措施，避免傳染病威脅。

面對登革熱疫情，要積極清除病媒蚊孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，儲水容器務必刷洗並加蓋或加掛細網。

飲食衛生也要注意；蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或因停電而解凍過久的食物，切勿食用。

民眾清理污水、污泥或災害廢棄物時，切勿赤腳或穿拖鞋，應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，以免病菌從細小傷口侵入，也避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷。

此外，可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭，進行居家環境消毒；如廚具及餐具曾沾染汙水，應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。