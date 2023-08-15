放榜了！大學分發入學上午8點開放查榜 查詢網址看這裡

112學年度大學分發入學管道於今天（15日）上午放榜，8時起可開放考生線上查榜，並由大學寄發錄取通知書。

今年的大學分發入學管道提供約4.2萬個名額，共有3.7萬名考生登記志願。有專家指出，今年考生數大增，去年被視為有「好康」可撿的校系將回歸常態，但並非所有學生均會參加分發，最終恐怕仍有上千個缺額，而缺額將成為常態。

大學考試入學分發委員會表示，112學年度大學分發入學管道共61校、1838個系組參與招生，提供4萬2479個名額（比去年增加3129個），其中各招生管道回流名額2萬17個，較去年增加5582個。

根據考分會統計，今年共3萬7797人完成志願登記，較去年2萬5297人增加約1萬2000餘人。分發入學今天（15日）上午8時起開放線上查榜，考生如對分發結果有疑義，可於8月15日上午8時至8月18日下午5時期間申請複查，並繳交工本費100元，申請複查以1次為限。