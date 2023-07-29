分科測驗成績揭曉 錄取率估99%
一一二學年分科測驗成績昨揭曉，今年分發入學招生名額總計四萬二四七九個，其中各管道回流名額達二萬名，創歷年之最，整體分發名額仍較考生數略多，錄取率預估和去年百分之九十八點九持平。升學輔導老師預估，今年台大醫學系錄取門檻二八三級分，台大電機預計二二二級分，台大法律財法組二八八級分。
考分會主任黃信復表示，今年共六十一校、一八三八個系組參與分發入學招生，綜觀今年分發入學總名額，仍較分科測驗考生數四萬二二五七人略多，考量部分考生可能不合登記標準或志願不符，約八成八至九成者會參與登記分發，因此推估錄取率與去年持平。
考分會統計，分發入學採計組合達一七○種，最低登記標準落在英文、數學A、數學甲採計組合，三科合計廿二級分以上的考生方可參加登記。
得勝者文教升學輔導專家劉駿豪表示，三類組前端志願採計組合多為數甲、英文、物理、化學、生物，台大醫學系預計落點為二八三級分，台大牙醫、陽明醫學則為二七七級分。
同樣熱門的第二類組，台大電機和清大電機甲組採計英文、數甲、物理、化學四科，劉駿豪表示，預估門檻為二二二級分和二一八級分；而清大電資學院甲組、陽明交大資工甲組、清大資工甲組等採計國文、英文、數甲、物理、化學五科，預估門檻分別為二七二、二六七和二六一級分。
一類組則採計科目、加權變化多樣，台大法律系財法組預估門檻為二八八級分，台大財金系A組二三○級分、B組預計二五五級分。
得勝者文教整體預估，以採計國文、英文、數甲、物理、化學五科為例，級分總和達二二○，就有機會上台大，達二百分者有望考上成大，中字輩等四校則約一八○級分可達門檻。
但劉駿豪也表示，中段程度學生難預估落點，因去年缺額史上最多，不少科系錄取分數暴跌不具參考價值。今年考生回流，錄取分數有望回歸常態，建議考生可用一○九、一一○年科系門檻作落點參考，且最好填妥八十至九十個志願，除比照往年設立進攻、落點、安全等志願區外，今年還要加列更安全區。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言