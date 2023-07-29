分科測驗成績揭曉 錄取率估99%

一一二學年分科測驗成績昨揭曉，今年分發入學招生名額總計四萬二四七九個，其中各管道回流名額達二萬名，創歷年之最，整體分發名額仍較考生數略多，錄取率預估和去年百分之九十八點九持平。升學輔導老師預估，今年台大醫學系錄取門檻二八三級分，台大電機預計二二二級分，台大法律財法組二八八級分。

考分會主任黃信復表示，今年共六十一校、一八三八個系組參與分發入學招生，綜觀今年分發入學總名額，仍較分科測驗考生數四萬二二五七人略多，考量部分考生可能不合登記標準或志願不符，約八成八至九成者會參與登記分發，因此推估錄取率與去年持平。

考分會統計，分發入學採計組合達一七○種，最低登記標準落在英文、數學A、數學甲採計組合，三科合計廿二級分以上的考生方可參加登記。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪表示，三類組前端志願採計組合多為數甲、英文、物理、化學、生物，台大醫學系預計落點為二八三級分，台大牙醫、陽明醫學則為二七七級分。

同樣熱門的第二類組，台大電機和清大電機甲組採計英文、數甲、物理、化學四科，劉駿豪表示，預估門檻為二二二級分和二一八級分；而清大電資學院甲組、陽明交大資工甲組、清大資工甲組等採計國文、英文、數甲、物理、化學五科，預估門檻分別為二七二、二六七和二六一級分。

一類組則採計科目、加權變化多樣，台大法律系財法組預估門檻為二八八級分，台大財金系A組二三○級分、B組預計二五五級分。

得勝者文教整體預估，以採計國文、英文、數甲、物理、化學五科為例，級分總和達二二○，就有機會上台大，達二百分者有望考上成大，中字輩等四校則約一八○級分可達門檻。