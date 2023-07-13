112分科化學／命題「未充分發揮新課綱精神」 全教會給差評

【撰文・股市鴿】

今天要跟大家分享一下我對分科測驗化學科的看法。

分科測驗是高中生升學的重要關卡，今年是第二屆，我們都很期待能有一些新穎有趣的題目，能夠檢測我們的化學素養和創造力。可惜的是，今年的考題讓我感到失望，不僅沒有去年的新意，而且難度也降低了，讓我覺得浪費了我們平時的努力。

根據全國教師會化學科評論教師群的分析，今年的考題較不符新課綱精神，整體題目較去年簡易，預估分數會升高。這些教師群包括桃園市立平鎮高中老師吳明禧、台北市立成功高中老師盧文顥、新北市立新店高中老師王瓊蘭等。

他們指出，今年的試題特色是跨章節整合出現在題組題中，可增加學生化學知識建構上的完整性。例如第6至7題結合有機章節與化學鍵章節、第26至28題為高一化學與反應速率章節的整合。這些題目雖然有一定的深度和廣度，但也不算太難，只要學生有基本的概念和計算能力，就能夠解答。

此外，他們表示，混合題型為第20至22題的電解反應及其應用，除了單選題與多選題外，亦包括問答題。配分約為6分，佔第二部分總分24分的25%，整體混合題型數量少，有待加強。混合題型是考驗學生綜合能力和表達能力的重要方式，如果能增加一些更具挑戰性和創意性的混合題型，就能讓考試更有趣和公平。

至於探究與實作題型，他們指出，利用真實實驗數據與圖表的基礎來解題，如第20至22題為電解相關概念、第26至28題為氣體與反應速率相關概念的結合。這些題目雖然符合新課綱的要求，但也不夠多元和創新，缺乏一些更貼近生活或社會議題的探究與實作情境。

綜上所述，我認為今年的分科測驗化學科考得不夠好，沒有充分發揮新課綱的精神和目標。我希望明年的考題能夠更有創意和難度，能夠激發我們的化學興趣和潛力，也能讓我們有更多的選擇和發展的空間。

作者：股市鴿

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：分科測驗化學命題 全教會給負評