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健全排氣管認證 車友認同

聯合報／ 記者陳俊智黃羿馨／連線報導
改裝車噪音擾民，桃園市府建議健全排氣管認證，有改裝車友說是好事。記者林伯東／攝影
改裝車噪音擾民，桃園市府建議健全排氣管認證，有改裝車友說是好事。記者林伯東／攝影

改裝車盛行，有車行老闆指出，政府開放排氣管進口，卻不准民眾安裝上路，十分矛盾。對於桃園市府建議健全排氣管認證機制，有車行老闆和改裝車友認為是好事，但有車友建議，可以排氣量為級距，設定同一級距車輛的噪音容許值，據此審視車輛排氣管較公平。

黃姓車友分析改排氣管原因，不外乎追求特色，希望愛車的外觀、排氣聲音和別人不一樣，也有人為追求性能。另有人是因原廠排氣管損壞，選擇其他廠牌較便宜。桃園一家機車行徐姓老闆說，改排氣管大多是年輕人，主要追求愛車外觀與眾不同，性能反倒沒那麼重要。

徐老闆說，市售排氣管因產地、材質不同，價格落差很大，從一、兩千元到上萬元都有，消音處理設備好壞及妥善是成本差異所在，但年輕人只求外觀帥氣，不太管噪音問題，也是造成噪音車擾民的原因之一。

徐老闆和黃姓車友都說，同好常質疑，政府開放代理商進口排氣管，不解為何不准民眾改裝？對於政府提案推動排氣管合格標章，兩人都樂見其成，但黃姓車友建議以排氣量為級距，設定同一級距車輛的噪音容許值，據此審查排氣管噪音值，較合乎公平原則。

黃姓車友說，排氣管雖取得合格標章，但裝在排氣量大、小不同的車子，產生的噪音值不同，應明確規範不同排氣量使用的排氣管，須各取得合格標章，才不會亂了套。

噪音 老闆 桃園

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